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女12樓外牆施工「老婦拿刀割安全繩」　動機曝光全網罵爆：謀殺！

女維修工12樓外牆施工「老婦拿刀割安全繩」　動機曝光全網罵爆：謀殺！

▲大陸一名女維修工在社區大樓的12樓外牆施工，下方竟有一名老婦拿刀割安全繩。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸安徽有一名女維修工在大樓12樓外牆施工，下方9樓有一名老婦卻拿刀割安全繩索，讓她嚇得報警求助，老婦也被制止，令路過民眾看得怵目驚心。經警方調查得知，老婦不滿過去有維修工程弄髒她家的外窗，心生不滿才做出此舉；老婦也遭全網砲轟，指控她的行為已經是蓄意謀殺。

綜合陸媒報導，24日安徽合肥盧陽區一處社區大樓在施工，一名38歲陶姓女維修工配戴安全繩索，在12樓外牆施工，但她工作時發現下方有一名老婦正在用刀子割開她的安全繩，嚇得她急忙報警。警方火速趕到現場制止老婦的行為，否則後果不堪設想。

據合肥公安局盧陽分局的通報，經警方調查，住在9樓的68歲王姓老婦，因為過去樓上住戶維修時，弄髒她家的不鏽鋼外窗，她心生不滿，最近又看見樓上有維修工程，才會拿刀親自切割安全繩。目前警局已立案，案件正在進一步調查中。

這起差點釀成悲劇的事件也在大陸網路上發酵，王姓老婦遭到網友砲轟，認為她的行為已經是蓄意謀殺，「有什麼事不能用說的，要做出這種行為」、「這…不是謀殺嗎？」、「好可怕，女維修工應該嚇爛了」、「為何沒有把老婦抓起來，她這樣算殺人未遂嗎？」，許多人認為老婦應該遭拘留，畢竟她差點害死人。

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