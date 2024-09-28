新北國慶展現團結共榮　高國輝、南山小將領唱國歌

▲新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦，今年特別邀請到棒球情人高國輝、HBL南山小將領唱國歌，並將於上午7點開始發送限量500個印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。此外現場也設置懷舊市集與集章闖關遊戲，並有多個精彩表演，讓國慶升旗不僅是儀式，更是全家同歡的日子。

民政局長林耀長表示，這次新北市的國慶主視覺以中華民國國旗的紅、藍、白為色系，象徵國家的活力、自由，以及族群共融、團結共榮；設計中融入的梅花元素，則傳達中華民國堅韌不拔的精神。最重要的是，也透過幾何圖形與動態線條表達運動精神與國際競爭力，展現台灣年輕世代的力量與創新。

▲國慶主視覺展現新北團結共榮精神。

今年新北選擇在北部地區唯一保存最完整的空軍防砲部隊眷村辦理國慶，不只透過現場布置、眷村小吃等，讓參與者重新體驗懷舊歲月，也邀請鈴極限團隊、GUIDANCE NEO舞團及集美弦樂團帶來精彩表演。至於今年的國歌領唱則由2025世壯運宣傳大使高國輝，以及今年高中籃球聯賽（HBL）冠軍隊伍南山高中小將們擔綱，展現體壇的榮譽與競爭力。

此外，新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗，自10月1日起至10月28日，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗，歡迎洽公民眾拍照打卡。各區公所、機關學校也將於行政大樓、大門口或適當地點插掛國旗，讓旗海飄揚整個新北市，與市民共享國家慶典的喜悅。

而民政局「新北民政保平安」臉書，也為活動提前暖場，以「走，升旗吧！」號召網友，9月29日起至10月9日止，只要分享國慶活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得超Q平安虎環保冰霸杯，國慶日收看直播互動再加碼送好禮，歡迎市民朋友發揮創意，以各種運動、活力元素妝扮參加國慶升旗。

▲國慶日當天上午7點開始限量發送印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。