新北聯醫負壓隔離病房揭牌啟用　侯友宜：建立完善醫療照護空間

▲新北聯醫門診大樓10樓負壓隔離病房9月27日整建啟用。（圖／新北市立聯合醫院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北聯醫門診大樓10樓負壓隔離病房今（27日）整建啟用，新北市長侯友宜到場參與揭牌儀式，感謝三重聯醫團隊的努力，全面整建更新負壓隔離病房設備，提供更完善的醫療照護空間，守護民眾醫療安全。

侯友宜表示，新北聯醫為三蘆唯一區域教學醫院，肩負起在地民眾的醫療照顧，也是新北市唯一傳染病專責應變醫院，當疫情嚴重時，所有病房須支援收治傳染疾病確診病患，承擔相當重要的責任。本次整建考量院所病房老舊、負壓設備及管線鏽蝕破損，且經新冠肺炎疫情期間長期不間斷使用，亟需重新整建以更符合現行感控標準。

▲新北聯醫10樓病房以原舊有負壓隔離病房空間再造35床。

本次整建由新北市政府及衛生福利部疾病管制署補助約一半經費，侯友宜也特別感謝疾管署支持新北聯醫整建更新負壓隔離病房，提供民眾於傳染病來襲時有更安心安全的休養復原環境，透過改善病房工作環境也能降低風險，使醫護人員工作安全更有保障，減少疾病傳染的疑慮。

新北市立聯合醫院表示，全新整建的10樓負壓隔離病房預計10月啟用，以原有負壓隔離病房空間再造35床，包含24床微負壓病床及11間符合最新感控標準的負壓隔離病房，每間負壓隔離病房均有兩套氣體設備，更有專為親子設計的病房，方便父母與幼兒同時隔離治療，有效提升新北市傳染病應變的醫療量能。

▲侯友宜感謝三重聯醫團隊的努力，提供新北市民更完善的醫療照護空間。