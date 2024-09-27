貓狗專屬體驗友善書香約會　新北寵物圖書館「毛孩同樂會」

▲新北寵物圖書館「毛孩同樂會」。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

10月4日是「世界動物日」，為推廣友善動物理念，新北市寵物友善圖書館-新莊裕民分館特別推出「毛孩同樂會」寵物閱讀活動，規劃貓狗專屬的書香約會，包括「紙芝居」動物繪本劇場、喵喵閱讀日、喵星人肖像畫、「汪汪故事屋」寵物陪讀、動物桌遊體驗及「動物方程式」主題書展等，打造與毛孩的閱讀時光，同時讓小朋友可以學習與動物們友善相處，體驗動物友善觀念。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新北市寵物友善圖書館除了規劃寵物專屬閱讀區，還有戶外區可以讓毛小孩飲水或休息；並且推出毛小孩專屬的識別證，正面可以貼照片、寫名字，，背面則為讀者與寵物必須共同遵守的寵物禮貌公約，只要為寵物申請入館證，同時遵守禮貌公約，就能讓寵物進入圖書館，方便飼主到圖書館借書或閱讀。此外還有免費的「寵物陪伴閱讀」服務，讓孩子可以在專業狗醫生的陪伴下，對閱讀產生興趣，從小扎根動物保護的觀念。

響應「世界動物日」，新莊裕民分館「毛孩同樂會」寵物閱讀活動特別邀請民眾帶毛小孩到圖書館辦寵物入館證，同時透過動物繪本劇場、主題書展、桌遊體驗、閱讀分享等，號召大家關懷友善動物。9月29日「喵喵閱讀日」與「喵星人肖像畫」活動，邀請民眾帶貓咪到圖書館共享閱讀時光，還可以替自己的愛貓繪製美麗肖像。

10月6日 「紙芝居」動物繪本劇場，透過繪本閱讀，讓小朋友學習成為動物的守護者，扎根「動物平權教育」。10月6日、30日「汪汪故事屋」寵物陪讀活動，則讓孩子與狗狗一起閱讀，學習和動物做朋友，善待動物。10月9日「動物桌遊體驗」活動，讓小朋友從遊戲中增進動物保育的知識。10月1日至31日「動物方程式」主題書展則透過動物主題選書，探索動物世界。活動免費，詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。