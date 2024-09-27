新北塔寮坑三抽水站開工　侯友宜盼提升大新莊地區防洪量能

▲塔寮坑三抽水站26日開工動土，侯友宜、地方民代及施工團隊一同祈求工程順利圓滿。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府昨（26日）上午舉辦「新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程」開工典禮，市長侯友宜、地方民代及施工團隊等共同出席開工動土典禮，盼工程如期如質於2027年完成，強化塭仔圳地區防洪效能。

侯友宜指出，塭仔圳地區地勢低窪，受嚴峻氣候變遷影響，時有短延時強降雨造成該地區積淹水，因此責成水利局，在塭仔圳市地重劃案推動過程中，務必解決當地積淹水問題。他說，目前塔寮坑溪由塔寮坑一、塔寮坑二抽水站負責排水，排水量約189cms（每秒189立方公尺），待塔寮坑三抽水站完工後，排水量將提升至261 cms（每秒261立方公尺），可望滿足塭仔圳重劃區內低地排水需求，提升大新莊地區防洪安全。

▲新北市政府26日上午舉行塔寮坑三抽水站開工動土典禮。

侯友宜表示，此新建工程總經費逾新臺幣14億元，抽水量體為72cms，共建置12組抽水機組，為配合塭仔圳市地重劃第2區重劃區內西盛溝廢除作業，塔寮坑三抽水站的重力排水路及12cms抽水機組，將優先於2025年6月及11月完成設置，滿足區內現有排水，協助重劃區工程開發。全案預計於2027年7月竣工，屆時將可串連塔寮坑溪三座抽水站、排水箱涵及貴子坑溪抽水站，完善地區防洪機制。

水利局長宋德仁表示，塔寮坑抽水站周邊景觀配置將地方印象轉換成新莊港與帆船，以「千帆林立新莊港」為主題景觀，並保留樹木綠帶，增值灌木、草皮，增加植物多樣性。侯友宜感謝水利局夥伴們的用心，設計抽水站時同步規劃周圍步道、造景及廣場，結合地方意象融入地貌，兼具美觀及實用性，也讓市民朋友有更多的休憩空間。

水利局補充說明，塔寮坑溪集水區集水面積約2,838公頃，現有防洪設施包括塔寮坑抽水站、塔寮坑二抽水站及特2號道路分流箱涵，新建塔寮坑三抽水站後，總排水量可達每秒261cms，若以一座標準泳池水量約2,500立方公尺換算，不到10秒即可抽乾，可有效減輕塔一、塔二抽水站負擔。新建的塔寮坑三抽水站常時用於排放塭仔圳重劃區（第2區）內的雨水，當強降雨來時，將依聯合操作機制打開重劃區內分洪閘門，讓塔寮坑溪雨水分洪流入塔寮坑三抽水站協助抽水。

▲侯友宜表示，塔寮坑三抽水站未來可串連塔寮坑一、二抽水站、排水箱涵及貴子坑溪抽水站，完善大新莊地區防洪機制。