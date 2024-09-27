新北大安工研消防編組演練　強化公共危險物品應變效能

▲新北大安工研消防編組演練。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局為落實轄內公共危險物品工廠之保安監督制度，強化廠區員工之防災知識及自衛消防編組之緊急應變能力，於26日下午3時委請大安工研食品工廠股份有限公司（新北市淡水區行忠路168號），辦理公共危險物品場所自衛消防編組暨火災搶救示範演練。

新北市轄內之公共危險物品之場所多屬於老舊廠房，且公共危險物品場所因各場所存放物質特性不同而有不同搶救模式，火災初期廠區之自衛消防編組運作成敗，常為影響火災損失之重要關鍵。因此，本次示範演練委請大安工研食品工廠股份有限公司辦理，主要目的係為強化工廠「自我財產自我保護」觀念，並期透過這一次示範演練，彼此相互砥礪，互相觀摩學習，提升員工防災應變之常識與能力。

此外，本次演練同時搭配消防機關入廠後之火災搶救演練，以提升本局同仁面對公共危險物品工廠搶救流程之熟稔度及應變能力，以利於災害搶救上能發揮最大效能。

新北市消防局陳勝照專門委員呼籲，廠內自衛編組訓練的落實，能使內部人員對於廠區位置及物質安全特性更加了解，並且熟悉避難動線規劃、廠內消防安全設備使用等，使自衛消防編組避免流於形式，俾於事故一旦發生時，能有效地進行初期自救，降低災害損失！