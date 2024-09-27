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鼓勵久任！　行政院調高居家托育中心訪視輔導員薪資3000元

▲台南市社會局將從「通訊設備列入檢核」等四機制強化居家托育管理與輔導，給予居家托育幼童兒更完善的照顧與保護，營造安全友善的托育環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政院調高居家托育中心訪視輔導員、督導之薪資3000元，鼓勵人員久任。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人李慧芝今（27）日表示，衛福部為提升居家托育中心服務品質與量能，自113年10月1日起，將提高居家托育中心督導及訪視輔導員薪資，每人每月調薪3000元，以鼓勵人員久任，並能專注於居家保母訪視輔導工作及服務品質管理。此外，為減輕訪視輔導員行政工作，居家托育中心將增聘行政人員，協助處理行政庶務工作。

李慧芝指出，衛福部為管理居家保母的登記、管理及輔導工作，於全國設置71處居家托育服務中心，配置56名督導及463名訪視輔導員。現行居家托育服務中心督導薪資為3.8萬元至4.3萬元，訪視輔導員薪資為3.4萬元至3.9萬元，為鼓勵專業人員久任，自113年10月起，調薪3000元，督導薪資提高至4.1萬元至4.6萬元，訪視輔導員薪資提高至3.7萬元至4.2萬元。

另外，依居托中心服務規模，每中心補助行政人員1至2名，協助處理值班諮詢、家長接待與溝通、辦理活動、訓練及在職訓練時數登錄等行政庶務工作。

李慧芝表示，為維護受托兒童權益，訪視輔導員採無預約、安排不同時段的訪視；衛福部已函頒居家托育服務中心訪視工作指引，針對全日送托的三歲以下兒童、發展遲緩、出養童、家外安置童、及居家托育人員收托滿三名，提高該類對象的訪視頻率至少每年6次；對於居家托育服務品質，訪視輔導員於訪視時，將從居家托育環境、照顧服務品質、辨識不當對待風險等三面向進行訪視輔導，共同維護兒童權益。

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