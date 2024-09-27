4首長缺席立法院會　行政院：皆依法請假委由代理人出席

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（27日）持續進行施政總質詢，但有4名部會首長請假未出席，引來在野黨批評。對此，行政院發言人李慧芝說，外交部長林佳龍、經濟部長郭智輝、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇等4位首長皆「因公請假」，有依法向立法院提交相關請假文件、委由代理人出席。未來仍會維持慣例，除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院會。

行政院發言人李慧芝表示，為遵守立法院職權行使法第26條規定，並彰顯行政機關對於立法院的尊重，行政院長卓榮泰於本會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理外，均應親自出席；如確實因為上述事由致無法出席時，亦須於事前辦妥請假手續，務必讓立法院充分知悉相關請假資訊。

李慧芝指出，今日施政報告總質詢共有4位首長「因公請假」，包括外交部林佳龍部長因陪同外賓晉見總統暨訪台行程一事請假，並委由田中光政務次長代理出席立法院院會；經濟部郭智輝部長為台日經貿合作，率團訪日拜會交流一事請假，並委由陳正祺政務次長代理出席立法院院會。

僑務委員會徐佳青委員長因出席「世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事會議」一事請假，並委由阮昭雄副委員長出席立法院院會；原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur因獲派擔任總統特使赴帛琉共和國慶賀該國30周年國慶一事請假，並委由谷縱•喀勒芳安Qucung Qalavangan副主任委員出席立法院院會。

李慧芝強調，上開首長皆於今日施政報告總質詢前分就上開事由而請假，行政院亦已於開會前，依據立法院職權行使法第26條規定向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。

李慧芝表示，行政機關對於立法院一向都表示尊重，政院也感謝立法院長韓國瑜對於過往慣例的再次提醒，未來會持續依照卓院長指示，除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院院會。