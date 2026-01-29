　
社會 社會焦點 保障人權

梁育誌性侵狠殺女大生竟逃死　被害家屬：不能接受這樣的判決

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁育誌涉嫌殺害長榮女大生，更二審獲判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審、更一審均依強制性交故意殺害被害人等罪合併判死，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院今（29）日上午更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。對此，家屬表示「不能接受這樣的判決」。

本案發生於2020年10月28日晚間，當時就讀大三的鍾女獨自從台南歸仁校本部走回附近住處，途中遭隨機挑選目標的梁男用麻繩打結套住脖子、拖進路邊草叢，鍾女奮力反抗，抓傷、咬傷梁男，慘遭梁男性侵身亡，梁男開車載著鍾女遺體在台南、高雄亂繞10幾小時，期間用鍾女財物買吃的喝的，付不出加油錢還用鍾女手機抵押，最後棄屍於高雄大崗山區。

警方獲報很快鎖定梁男涉案，隔天傍晚5點多在梁家逮捕開車過家門不入、藉此觀望警方有無上門的梁男，梁男起初對警方嗆聲不認罪，還假意帶警方到事發地點找人、企圖誤導辦案方向，被警方破解行跡後，才供出棄屍地點，身上和車內被驗出鍾女的血跡與DNA。

▲▼梁育誌棄屍地點。（圖／記者吳奕靖攝）

▲梁育誌殺害女大生後，棄屍在山區。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一、二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審，更一審認定梁男所犯為情節最嚴重之罪，仍判死刑。

高雄高分院今（29）日更二審宣判，合議庭認定梁男犯行雖極端殘忍，但尚未達「情節最重大之罪」，逆轉改判無期徒刑。

對此，台灣媒體透過通訊軟體聯絡上被害女大生的家屬，家屬僅表示「不能接受這樣的判決」。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／張美阿嬤農場三姊重砲開撕！　揭弟毒殺動物真相
第2個陳尚潔？　剴剴案又一女社工遭函送
小S女兒「透視bra」解放細肩帶！　超兇身材看光
最誇張尾牙！「加碼金額太狂」全場瘋了　艾力克斯：我要這種老闆
「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭
快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！　廚師亂刀殺死他
快訊／股王飆漲撐盤！　再創新天價
土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了
快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯遭起訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

梁育誌性侵勒殺女大生逃死　逆轉理由曝光

梁育誌性侵勒殺女大生逃死　逆轉理由曝光

震驚全台的「長榮女大生遭性侵殺害案」今（29）天更二審宣判出現大逆轉，梁育誌隨機性侵、勒殺長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，一、二審及更一審三度判處死刑，高雄高分院今（29）日更二審宣判，合議庭認定梁男犯行雖極端殘忍，但尚未達「情節最重大之罪」，逆轉改判無期徒刑。

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

狼爺爺性侵猥褻2孫女　重判8年10月

狼爺爺性侵猥褻2孫女　重判8年10月

伊朗絞刑處決以色列間諜

伊朗絞刑處決以色列間諜

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔再延押禁見2月

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔再延押禁見2月

梁育誌性侵女大生死刑無期徒刑

