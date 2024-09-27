科技女「超速+闖紅燈」拒繳1.2萬　執行署出招...直接扣押存款

▲謝女在科技公司上班，屢次駕車超速、闖紅燈卻拒繳罰單積欠1萬2810元罰單。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市設籍觀音區謝姓女子，2020年11月間多次在龍潭區超速與闖紅燈，遭交通分隊取締開單均置之不理，後移至桃園分署進行催繳，謝女還是不理，桃園分署查出謝女在某科技公司上班，月入4萬餘元，且名下有車，去言還有出售房屋土地之財產交易所得，卻不願繳清1萬2810元罰款，桃園分署查出其銀行有足額存款後，於9月11日進行強力執行扣押謝女銀行存款，足額收取積欠1萬2810元罰款在案，為其違反道路交通安全行為付出代價。

桃園分署指出，經查在某科技公司上班的謝姓女子，於2020年11月間屢次在龍潭地區因闖紅燈、多次超速逾20公里與不依規定繳納停車費等違規情事，遭桃園市政府交通事件裁決處裁處共計1萬2810元罰鍰，均因逾期未繳納經移送桃園分署強制執行。

▲桃園分署於9月11日強力扣押謝姓女子銀行存款足額收取欠款在案。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園分署屢次寄送催繳通知書給謝女，但謝女均置之不理，經同仁清查謝女名下財產，發現謝女月薪約4萬餘元，銀行帳戶不僅有存款、名下還有一輛2020年的車輛，去年還出售房屋土地之財產交易所得資料，明明有能力繳納欠款，卻屢經分署催繳仍不願繳納1萬餘元罰款，桃園分署於9月11日強力執行足額扣押謝女存款清償欠繳款項，謝女為違反道路交通安全行為終於付出代價。

桃園分署強調，將持續為維護交通安全盡心盡力，強力執行違反道路交通安全之欠款案件，呼籲汽機車駕駛人，切勿違反交通相關法規，若有欠繳交通罰單義務人，應於收到繳款通知後主動於繳款期限內自行繳納，切勿存有僥倖心理，以免被移送強制執行，導致名下財產遭查扣後悔莫及。