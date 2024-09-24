彰化新增4處科技執法「鎖定不禮讓行人」　前懸進入行穿線就開罰

▲彰化10月1日起未禮讓行人新增4處科技執法開罰。（資料照片／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市中區22日晚間發生東海大學林姓女大生遭公車撞死，警方調閱行車紀錄器，發現公車未禮讓行人「停車再開」，而彰化縣警局自10月1日起，將新增25支的科技執法系統，其中有4支將特別針對「未禮讓行人」加強取締，凡是汽車前懸或是機車進入行人穿越道，經科技執法將違規行為錄影，員警審核後製單，最高可開罰6000元。

彰化今年2月份接連發生重大車禍，先是杜姓老夫婦通過路口時，遭員林客運撞擊，造成1死1重傷，22日伸港鄉省道台17線與台61乙線交叉路口又發生3姊弟穿越人行穿越道時，遭休旅車撞飛，造成2姊妹傷重昏迷，小姊姊搶救197天離世、妹妹至今仍在與死神搏鬥，讓各界為之心疼與不捨。

▲科技執法將針對未禮讓行人開罰。（資料圖／警方提供）

彰化縣警局交通隊自8月起，在各鄉鎮市新設30處科技執法系統宣導，經過廠商的密集測試，並將於10月1日起正式執行，這25支科技執法都將取締超速、闖紅燈，其中4支還兼具取締「未禮讓行人」。

彰化警方表示，這些科技執法系統的設置地點包括彰化市、員林市、大村鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、溪州鄉、田尾鄉、和美鎮、伸港鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二林鎮及芳苑鄉等地。

這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為，只要汽車前懸或是機車前輪進入行人穿越道線，經員警審核後開單，最高可處6000元罰鍰。