妹子羞吐1時間點「愛愛超舒服」　一票人卻後悔：味道太重

▲原PO好奇情侶會喜歡闖紅燈嗎。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有人生理期做愛的經驗嗎？」一名妹子透露，前男友喜歡硬上，導致她不喜歡做愛，但聽說生理期第四、五天「闖紅燈」會很舒服，因此好奇是否為真？文章曝光後，多數人則搖頭狂勸，「我一次就嚇到了，味道太重了」、「有做過，過程舒服，但事後超級後悔，感染尿道炎+血尿超級痛！」

一名女網友在Dcard開頭就害羞發問，「有人生理期做愛的經驗嗎？」她聽說，第四天、第五天做的話，會比排卵期更舒服，不知是否真的如此？

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話鋒一轉，原PO不禁抱怨，討厭另一半不管女生感受，硬要闖入的行為，導致她更加排斥性愛這檔事，而前男友就是「爽完就不理，用嘴說愛的人！」

文章曝光後，底下網友曝真實感受，認為還是非經期做愛比較妥當，「有做過，過程舒服，但事後超級後悔，感染尿道炎+血尿超級痛，再也不敢闖紅燈」、「有濃厚鐵味，要暫時停止呼吸」、「我一次就嚇到了，味道太重了」、「廁所滿地血，做到一半味道還超重」、「試過，都是量不大的時候闖，真的很脆弱很敏感，感覺比較強烈但後面會痛，感染是剛好比較幸運，可是沒事不會想再闖」、「拜託不要，除非妳想發炎痛死，我甚至還是在第8天那種已經幾乎沒有血的時候感染」。

但也有少數網友喜歡，「很爽，特別敏感而且會夾很緊，只能在廁所做，不然還是有滴血的可能，有戴套、事前有洗澡，做過兩三次吧，沒有感染或婦科問題，但我前男友是真的特別乾淨，男方或是自己衛生習慣不好的話還是不推薦」、「覺得很舒服啊！可能跟男生也有關係吧，也沒有感染的問題」。

到底「生理期可不可以愛愛？」婦產科名醫鄭丞傑曾在《醫師好辣》節目中指出，並無絕對禁忌，但有2點需要留意，可能會容易感染，以及「經血容易逆流」，愛愛衝撞時易使經血從輸卵管倒流至骨盆腔，容易引發子宮內膜異位。不過也有人提倡經期性行為潤滑效果更好。

許藍方在YouTube《可樂研究社》頻道中解釋女生經期與高潮的關聯。她說，女生經前受到荷爾蒙改變影響，性慾的確會有所提升；再者，經血有相對較為潤滑的功能，但不能取代潤滑液，仍有成分上的差異，經血會帶有澀澀的感覺；月經期間女生骨盆腔處於充血狀態，上述3條件導致生理期愛愛「比較有慾望、比較容易達到高潮的現象」。