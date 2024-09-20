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桃檢、桃園分署聯手拍賣BMW- X4跑車　18組人馬競標「221萬拍定」

▲桃園地檢署昨天與行政執行署桃園分署聯手拍派賭博案遭查扣BMW－X4系列跑車，吸引18組人馬到場競標。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署昨天與行政執行署桃園分署聯手拍賣賭博案遭查扣BMW－X4系列跑車，吸引18組人馬到場競標。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政執行署桃園分署配合桃園地檢署日前查扣賭博案查扣之BMW-X4系列跑車，昨（19）日下午在桃園分署車輛保管場加開拍賣會，該輛跑車車齡僅一年、里程數不滿8千公里且車款新穎與車況良好，吸引18組人馬到場競標，最終以221萬元之最高價拍得，得標人難掩興奮心情，小心翼翼將這輛白色BMW X4系列跑車開回家，國庫則進帳221萬元。

桃園分署指出，偵辦高姓被告涉嫌賭博等案件查扣登記於第三人彭姓男子名下白色BMW-X4系列跑車，為避免因時間流逝導致跑車價值大幅減損，桃檢將跑車送請鑑價後囑託桃園分署進行拍賣。

桃園分署表示，為爭取拍賣時效，在短短1個月內完成詢價及相關資料查詢，並訂定拍賣條件等公告，因BMW-X4跑車車齡僅一年多，里程數不到8千公里，再加上車款新穎且車況維持良好，配備一應俱全、無積欠牌照稅、燃料費與交通罰鍰等利多訊息，果然造成轟動，吸引諸多買家目光，拍賣前即有多位民眾致電詢問。

▲桃園地檢署昨天與行政執行署桃園分署聯手拍派賭博案遭查扣BMW－X4系列跑車，拍賣前吸引許多慕名人士到場賞車。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署昨天與行政執行署桃園分署聯手拍派賭博案遭查扣BMW－X4系列跑車，拍賣前吸引許多慕名人士到場賞車。（圖／桃園分署提供）

昨天這場拍賣會於下午3時在分署車輛保管場舉行，吸引大批民眾到場參與，競標喊價聲此起彼落，有18組人馬參與競標，最終經過24次競標後，最終以新台幣221萬元高於底價價格順利拍定，拍定人確定得標後難掩興奮之情，開心地將BMW-X4系列白色跑車開回家。

桃園分署強調，本次拍賣會藉由桃園地檢署與桃園分署間之跨機關合作，充分展現政府落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，協助政府強化打擊詐欺等犯罪政策，維護社會公平正義之決心。桃園分署未來仍持續與桃園地檢署合作，辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，未來更多拍賣好康資訊，請大家持續關注桃園分署官網及臉書訊息。

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