惡劣自小客「窄路逆向超車」擊落2機車3傷　猛衝50公尺才停下

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一輛休旅車前（25）日晚間行經忠勇街時，逆向超車追撞前方同向2輛機車，造成3人摔倒受傷，整個肇事畫面正好被後方汽車行車紀錄器拍下，八德警分局據報到場處理，警方對肇事詹姓男子等3人進行酒測，酒測值均為零，警方初步查出疑似詹男超車不慎釀禍，至於真正肇事仍待調查釐清。

▲桃園市詹姓男子前晚開車行經八德區忠勇街時，不慎衝撞同向2輛機車，造成共3人摔倒受傷，圖為撞倒瞬間畫面。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市詹姓男子前晚開車行經八德區忠勇街時，不慎衝撞同向2輛機車，造成共3人摔倒受傷，圖為肇事之豐田休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，前晚9時30分許，32歲的詹姓男子駕駛休旅車，由八德區忠勇街往和平路方向行駛，行經忠勇街12號前，逆向超車跨越中線撞擊同向44歲黃姓機車騎士，導致黃男波及右側40歲陳姓騎士，其中陳姓騎士還搭載女童返家，當場2車共3人倒地摔傷，這一幕驚險畫面正好被後方汽車行車紀錄器拍下，肇事詹男則直至50公尺外才停車下車查看。

警方到場處理時，所幸受傷3人均為擦挫傷，2輛機車則有受損，警方為詹男等3人酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清；警方呼籲，駕駛汽機車上路，務必注意前方行車動態，維持適當安全距離，以維護道路交通安全。

▲桃園市詹姓男子前晚開車行經八德區忠勇街時，不慎衝撞同向2輛機車，造成共3人摔倒受傷，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）