不滿鄰居噴防蚊液　桃園男菜刀瘋狂砍頸險死...下場出爐

▲桃園市王姓男子與鄭姓鄰居不睦，今年3月間持菜刀在樓梯間朝鄭猛砍，鄭負傷後逃逸報警，圖為犯案現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子與鄭姓鄰居不睦，今年3月間因不滿鄭在戶外公共區域噴防蚊液心生不滿，見鄭下樓之際，持預藏菜刀在樓梯間朝鄭猛砍，雙方發生扭打，過程中鄭臉部、頸部、雙手與舌頭等處被砍傷，鄭負傷後逃逸被送醫急救險死。檢方偵結依殺人未遂罪嫌，將王男提起公訴。

檢警調查，40歲的王姓男子與鄭姓男子為鄰居關係，但雙方相處不睦，今年3月間，王因不滿鄭在公共區域噴灑防蚊液等問題而心生不滿，3月13日晚間9時49分許，王男趁鄭從社區下樓之際，在樓梯口處持預藏菜刀往鄭腹部猛砍，幸被鄭及時握住菜刀未被傷及胸部與腹部等處。但王卻持菜刀朝鄭頸部狂砍，因而砍傷其臉部、舌頭等處，鄭以雙手抵抗王，也導致雙手多處撕裂傷勢，鄭負傷後仍奮勇與王扭打，趁機將王翻倒在地後逃離現場，經路人送醫急救後倖免於死，桃園警方獲報案趕赴現場，調閱現場監視器畫面查出是王男所為，逕行搜索後查扣作案用菜刀等證物。

桃檢複訊時，王男坦承犯行，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、扣押菜刀等證物，加上告訴人指證等足認王男犯行明確，偵結依殺人未遂等罪嫌將王男提起公訴。