誤把助聽器當竊聽器　俄兵將女伴「活活打死」：她是烏克蘭間諜

▲一名女子戴著助聽器，卻被誤以為是烏克蘭間諜，而遭殺害。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯軍校生季洪諾夫（Nikolay Tikhonov）在夜店認識一名陌生女郎，2人狂歡到凌晨之後，一起回到男方公寓。此時，他才發現女郎戴著助聽器，卻誤以為是竊聽設備，一口咬定自己被「烏克蘭間諜」盯上，氣得把對方活活打死。

78.ru等俄媒報導，這起事件22日發生在聖彼得堡，季洪諾夫在夜店認識受害者時，對方就曾自稱是「外國人」，2人也透過筆記溝通，但他以為這只是在玩調情遊戲，仍一起喝酒、跳舞，直到凌晨。

隨後，季洪諾夫把受害者帶回公寓，女方注意到掛在房間裡的軍服，好奇詢問軍旅生涯的種種，卻讓他起了疑心。

季洪諾夫開始懷疑，陌生女郎為何一直詢問軍隊的事情，接著又發現對方耳朵戴著奇怪設備。他誤以為那是竊聽器，當場認定此人就是「烏克蘭間諜」，瞬間情緒失控，開始拳打腳踢。

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施暴結束後，季洪諾夫通報緊急單位，他宣稱帶了一名女子回家，「結果對方是個烏克蘭人。」警消單位到場時發現，這名軍校生早已喝得醉醺醺，而受害者傷勢太嚴重，急救不久後，就在公寓裡宣告不治。

初步調查證實，受害女子罹患聽力障礙，所以才會戴助聽器，並且透過筆記與人溝通。季洪諾夫如今已經落網，但不承認謀殺罪指控。