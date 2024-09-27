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才酸烏克蘭成為廢墟！　川普證實「27日與澤倫斯基會面」

▲▼共和黨總統候選人、美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普將與澤倫斯基會面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基近日訪問美國，而共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）證實，他將在美東時間27日上午9時45分（台灣時間27日晚間9時45分)和澤倫斯基會面，而這也是兩人首度面對面會談。

綜合外媒報導，川普26日向記者表示，「澤倫斯基總統要求與我見面，我將在明天（27日）上午大約9時45分在紐約的川普大廈（Trump Tower）與他會面。」這次會面也是川普和澤倫斯基首度面對面會談。

川普近來在競選過程中，持續抨擊澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），稱他拒絕達成割讓領土換取和平的協議，才會讓烏克蘭陷入戰爭危機、成為一片廢墟。川普25日痛批「那些城市沒了，已經消失了，他（澤倫斯基）本來可以達成協議，絕對比現在面對的狀況更好。」

川普在北卡羅萊納州的競選演說中，批評美國對烏克蘭的軍事援助，形容澤倫斯基是地球上最偉大的推銷員，「澤倫斯基每次來到美國，都會帶走1000億美元。」他也稱，只有自己當選總統，才能避免美國陷入烏俄戰爭。

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