北約緊急備戰！高階將領曝制定「傷亡救援」計畫　防俄軍發動三戰

▲北約增援部隊英國軍隊在科索沃、塞爾維亞邊境巡邏。（資料照／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯仍未停止針對烏克蘭所發動的「特殊軍事行動」，面對烏克蘭遭到俄軍侵略，如今北大西洋公約組織（NATO）成員國感受到嚴重威脅。如今，北約一名高階將領透露，為了應對俄軍入侵與第3次世界大戰爆發，北約正在制定大規模疏散和救援計畫，有可能開通「醫院列車」大規模疏散傷兵與患者。

根據《每日郵報》，北約聯合安全司令部後勤指揮部司令索爾弗蘭克（Lt Gen Alexander Sollfrank）中將於本周證實，其實北約目前正在制定大規模疏散與救援計畫，包括確保其作戰能力如何從前線撤回大量傷者，以防止未來與俄羅斯之間爆發衝突或戰爭。

來自德國的索爾弗蘭克中將警告，北約與俄羅斯一旦爆發全面戰爭，恐怕將導致北約在廣闊的戰場上蒙受「重大損失」，而這與盟國在阿富汗、伊拉克的經歷完全不同，因為俄國空軍引以為傲的火箭、飛彈庫存與防空系統，意味著一旦雙方爆發全面戰爭時，透過飛機進行醫療後送的風險太大。

因此，索爾弗蘭克中將認為，上述情況將迫使北約部隊開動「醫院列車」來大規模撤離傷者，而這需要部署龐大的鐵路與公路車輛疏散網絡，且北約也必須獲得專門設計的列車，來運送比飛機更多的傷兵。

索爾弗蘭克接受《路透社》採訪時表示，「首先，（北約）必須實現空中優勢，在將大量傷兵運往醫療設施的所有交通選項中，包括了火車與公共汽車。而各國之間不同的醫療法規，又是另一項必須克服的障礙，透過類似政治申根區的『軍事醫療申根』，允許在歐盟大部分地區自由流動、保障麻醉劑或強烈止痛藥物自由通行，是解決方案。」

在索爾弗蘭克中將發出警告之際，德國軍方表示，俄羅斯預計最快將於2029年具有攻擊北約國家的能力。