快訊／公車司機輾斃東海女大生　巨業客運鞠躬道歉了

▲巨業客運鞠躬道歉。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛公車於綠川東街左轉中山路時，撞上穿越馬路的東海大學林姓女大生(20歲)，導致林女捲入車底、慘遭輾斃。車禍曝光後引起社會輿論群起撻伐，巨業客運今(27日)上午11時召開記者會說明，並向女大生家屬、以及社會大眾鞠躬致歉。

巨業客運經理徐維聯、總經理李銘淦、以及董事長室發言人韓洪開今召開記者會，由韓洪開說明案件始末、以及施姓司機員等相關細節。巨業指出，本次事故肇責歸屬，巨業責無旁貸，絕對不會推卸、逃避責任，後續相關賠償事宜，目前公司已經成立專責小組，會盡速與家屬連繫，盡最大努力協調賠償事宜。

巨業表示，事發至今，巨業身為肇事方，會盡最大努力協助林女家屬這段時間的事務處理，目前也在積極進行、配合中，而外界關心的後續賠償，現在還沒進入雙方討論階段，但公司的態度非常明確，絕不逃避、負責到底。

針對施姓司機遭外界質疑是「二度上車踩油門輾斃女大生」一事，巨業回應，這部分目前已經進入調查階段，希望司法勿枉勿縱，未來偵查的過程中，也請當事人向檢察官、法官說明，希望盡快釐清真相，讓社會大眾更清楚；記者會尾聲時，現場還有媒體提問，施姓駕駛起初撞到人時有打了一通電話，隨後才上車踩下油門奪命，「這通電話是打給誰？」巨業發言人則表示，「這個請他(施姓駕駛)跟檢察官說明」，隨後結束記者會。