司機「補油門」輾斃女大生　網紅批垃圾：強制險也是東海命換來

記者葉國吏／綜合報導

東海大學林姓女學霸遭巨業客運公車撞死，被懷疑司機二度輾斃女學生，台中地檢署深入調查，網紅Cheap發文痛批「垃圾」，表示現在的強制險也是東海學生用命換來的。

▲台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛305號公車，行經台中中區宮原眼科前路口，但未落實轉彎停等，撞上走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，導致林女當場被捲入車底輾斃。

▲巨業客運305號公車撞死東海女大生，引發社會矚目。（圖／民眾提供）

年僅16歲的林女弟弟26日受訪時表示，他感到很心累，姊姊第一時間沒被撞死，只被壓斷手臂，當時一旁的王姓學姐也朝司機喊道「撞到人了！」但施姓司機沒做任何急救措施，就立刻返回車上打電話，隨後又踩油門挪動車子，才讓姊姊頸部遭輾斷，慘死輪下。對此台中地檢署表示全案調查中，不便證實相關細節。

網紅Cheap發文「現在汽機車強制險，也是東海學生的命換來的」，痛批該司機垃圾，表示在1989年6月，一位東海大學研究所畢業生，在東海別墅附近被違規駛入的聯結車撞上不治。

▲林母（左2）在女兒靈堂前，質問施姓司機「第一時間怎麼不先救我女兒」。（圖／記者白珈陽攝）

肇事車行老闆當時還說「我們經營二、三十年的車行，常常在撞死人好像在吃飯一樣！」、「那一天我們才壓死兩個，也是大學生，一個二十萬，妳兒子是研究生，三十萬要不要拿，不然就去告；妳去告也是拿雞蛋碰石頭而已，台灣全省有勢力的包括我不會超過五個。」

這些話讓死者媽媽相當悲痛，於是在兒子託夢的情形下決定走上立法一途。