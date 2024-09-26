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東海女大生爆遭「司機補油門」二次輾壓奪命　檢方調查中

記者柯沛辰／綜合報導

東海大學林姓女學霸遭巨業客運公車撞死，弟弟26日表示，姊姊第一時間沒被撞死，只被壓斷手臂，但施姓司機下車查看後，又返回車上踩油門，才讓姊姊遭輾斃。對此，台中地檢署表示，目前全案調查中，不便證實相關細節。

巨業客運65歲施姓司機22日晚間駕駛305號公車，行經台中中區宮原眼科前路口，但未落實轉彎停等，撞上走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，導致林女當場被捲入車底輾斃。檢方複訊後，認定施姓司機涉過失致死罪嫌，諭令1萬元交保。

年僅16歲的林女弟弟26日受訪時表示，他感到很心累，姊姊第一時間沒被撞死，只被壓斷手臂，當時一旁的王姓學姐也朝司機喊道「撞到人了！」但施姓司機沒做任何急救措施，就立刻返回車上打電話，隨後又踩油門挪動車子，才讓姊姊頸部遭輾斷，慘死輪下。

林女弟弟強調，整個過程都有證據，會提供給檢方偵辦，讓政府及客運業者能檢討，以免日後再有受害者。對此，台中地檢署回應，目前案件調查中，不便證實細節。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林母（左2）在女兒靈堂前，質問施姓司機「第一時間怎麼不先救我女兒」。（圖／記者白珈陽攝）

事實上，施姓司機24日在靈堂面對林母質問時就曾解釋，動車是因為怕壓到林女，上車打電話則是想通知110，但未接通。至於林母質問，是不是覺得撞死受害者可以少賠一點錢？施男慌忙回道「不是不是，客車跟貨車不一樣，貨車可能是這樣，客車我不會啦！」

儘管巨業客運聲稱施男從業以來表現良好，不料26日被挖出施男早在2011年2月就曾駕駛公車撞死一名陳姓女騎士，當時被判處8個月徒刑，緩刑2年，向陳女家人賠償25萬元。

對此，巨業客運回應，公司在2年前曾經換過負責人員，這2年間確實表現正常，但13年前資料並未掌握，且年代較久遠，後續向施員查證，施員坦承此事，並且查詢判決書資料，證實有該案，並非要刻意隱瞞。

▼巨業客運305號公車撞死東海女大生，引發社會矚目。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▼施男離開靈堂時，被記者問到為何要二次輾壓被害人？但施男不發一語。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

 

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