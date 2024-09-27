17世紀吸血鬼墳墓被挖出！　他骸骨「頸掛鐮刀」阻止復活

▲被懷疑是吸血鬼的死者，脖子上掛著鐮刀。（圖／翻攝自Facebook／Archeo-Adventure，下同。）



記者吳美依／綜合報導

波蘭北部小鎮潘切沃（Pączewo）發現「吸血鬼墳墓」，其中一具骸骨的頸部掛著鐮刀，這是中世紀人們為了阻止吸血鬼「復活」的墓葬儀式，讓死者企圖「起死回生」時，立刻遭到斬首。

考古及人類學家在「聖母報喜教堂」（Annunciation of the Blessed Virgin Mary）進行研究工作時，在一塊石板下方約6英尺（約180公分）處發現3具骸骨，時間可以追溯到17世紀。

人類學家卡可絲（Dr Justyna Karkus）說明，脖子掛著鐮刀的遺骸，據信是一名50多歲男性，頭骨多處創傷痕跡，意味著此人「臉上有很多很深的傷疤。在其中一次毆打中，還掉了幾顆牙齒……他看起來可能跟一般人很不一樣，而這可能非常可怕」，最終被指控是吸血鬼。

卡可絲認為，這可能是人們第一次發現「在教堂下葬的吸血鬼」，因為被懷疑的人們，通常長眠於遠離村莊的地方。她推測，死者或許對當地社區有所貢獻，同時卻是居民深感畏懼的對象。

每日郵報等外媒報導，吸血鬼的傳說可以追溯到11世紀的中東歐，而吸血鬼墳墓在現今波蘭北部濱海省（Pomerania）、霍伊尼采（Chojnice）及東部城鎮皮恩（Pien）都有發現。

根據當地傳說，「吸血鬼」意指那些死而復生、折磨活人的死者，為了避免這些「不安分的靈魂」重返人間，死者下葬時會接受多種防止復活的儀式，包括臉朝下埋葬、手腳被綁起來、鐮刀掛在脖子上、被長矛刺穿、墳墓上方放置大石頭等。