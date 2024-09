網戀竟淪「性奴實驗品」！波蘭女嘴唇牙齒全沒了　被迫懷孕生1子

▲瑪爾戈澤塔被囚禁期間,遭受反覆性侵與虐待。(圖/翻攝myglogow.pl)



記者吳美依/綜合報導

波蘭西南部城市格沃古夫(Glogow)發生駭人事件,一名30多歲女子就醫時透露,自己過去幾年都被囚禁在穀倉裡,反覆遭到各種性侵與恐怖虐待,還因此生下一個孩子,而她不僅全身是傷,就連嘴唇與全部的牙齒都已經不見了。

2019年,受害者瑪爾戈澤塔(Malgorzata)20多歲時,透過約會網站認識嫌犯雅赫(Mateusz Jach),她前往對方家裡赴約,未料成為一場夢魘。

瑪爾戈澤塔受訪時說,嫌犯在自己身上「做實驗」,她歷經永無止盡的性侵與毒打,生下孩子隨即就被送養。儘管囚禁期間多次送醫,原因包括手臂骨折、摔斷腿、生產,去年還因為肛門受損而必須開刀。不過,她太害怕加害者,不敢吐露真相,直到上周治療肩膀脫臼時,才終於勇敢說出來。

