網戀竟淪「性奴實驗品」！波蘭女嘴唇牙齒全沒了　被迫懷孕生1子

▲瑪爾戈澤塔被囚禁期間，遭受反覆性侵與虐待。（圖／翻攝myglogow.pl）



記者吳美依／綜合報導

波蘭西南部城市格沃古夫（Glogow）發生駭人事件，一名30多歲女子就醫時透露，自己過去幾年都被囚禁在穀倉裡，反覆遭到各種性侵與恐怖虐待，還因此生下一個孩子，而她不僅全身是傷，就連嘴唇與全部的牙齒都已經不見了。

2019年，受害者瑪爾戈澤塔（Malgorzata）20多歲時，透過約會網站認識嫌犯雅赫（Mateusz Jach），她前往對方家裡赴約，未料成為一場夢魘。

瑪爾戈澤塔受訪時說，嫌犯在自己身上「做實驗」，她歷經永無止盡的性侵與毒打，生下孩子隨即就被送養。儘管囚禁期間多次送醫，原因包括手臂骨折、摔斷腿、生產，去年還因為肛門受損而必須開刀。不過，她太害怕加害者，不敢吐露真相，直到上周治療肩膀脫臼時，才終於勇敢說出來。

Woman ‘held prisoner in barn and raped for four years’ by ‘Poland’s Josef Fritzl’ https://t.co/0rXencJ36b — Metro (@MetroUK) September 3, 2024

《每日郵報》引述消息人說法報導，瑪爾戈澤塔臉部大面積受傷，身上也佈滿各種擦傷與疤痕，「據我們所知，因為他對她做的一切，這個女孩現在沒有嘴唇了。她的臉上都是瘀青，原本是嘴巴的地方，只有一個洞。」

此外，受害者被囚禁的穀倉裡面沒有電、自來水、廁所、陽光，環境條件非常惡劣。詭異的是，與嫌犯同住的父母都堅稱，他們對於後院受虐女子毫不知情，過去幾年不曾發現異狀，也從來沒聽過怪聲音。

嫌犯雅赫被鄰居形容是「怪胎」，非常沉默與孤僻。駭人犯行曝光後，他已經火速被捕，並且面臨精神、身體與性虐待指控，如今面臨最高25年監禁。