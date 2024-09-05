　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在地優質企業奇美食品與波蘭食品公司在羅茲市（Lodz City) 合資打造食品產線，為兩市關係深化奠定基礎，該產線已於2024年8月正式進入量產階段。

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲以此為契機，日前於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik、經濟發展暨國合處長Mateusz Sipa、商業發展投資處長orota Lombardi等一同與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，波蘭在中東歐扮演供應鏈和市場關鍵角色，兩市產業合作潛力甚鉅，而歐盟的食品檢驗規範相當嚴格，台南市府也將持續支持優良在地企業，將更多的台南好味道及富饒的物產介紹給歐洲市場。

黃偉哲市長表示，台南市與羅茲市都是既古老且創新的城市，未來在傳統產業如食品加工、紡織業、汽機車零組件或是半導體等高科技產業，台南市府都將積極促進兩市產業實質互動，黃偉哲市長也歡迎羅茲市的代表團、業者或是學生前來台南進行產業考察和學術交流。

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

羅茲市長Hanna Zdanowska表示，她過去曾二度造訪台灣，且她與黃偉哲市長一樣都曾擔任國會議員，因此見面倍感親切，她也希望日後與台南能在文化和教育領域開展更多交流。

Zdanowska市長強調，羅茲市有六百年的歷史，期間歷經產業轉型，羅茲的紡織業是全球知名的，同時也著重發展醫藥、生物科技、食品製造等產業，因此在農業和工業與台南市有合作空間，她在會中傳達規劃訪團訪問台灣、台南的意願，相信兩市能攜手創造豐碩的成果。

▲台南市長黃偉哲於訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作，羅茲市長Hanna Zdanowska率副市長Adam Pustelnik等人與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表亦出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

羅茲市為波蘭第三大城，有超過600年的悠久歷史，文化底蘊也相當深厚，它位於波蘭中心點，距首都華沙不到兩小時車程，也是歐洲物流轉運重鎮，由於地理位置佳且治安良好，吸引不少企業於當地投資，是一座美麗宜居的城市。

ET快訊
快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16
柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號
快訊／30歲女專程到台北　猛鬼大樓旁墜落亡
快訊／土耳其航空緊急降落　桃機啟動大量傷患機制救援
快訊／柯文哲發聲：心存善念盡力而為「讓我們繼續努力」
柯文哲羈押禁見　他曝彭振聲「關鍵證詞」：把責任往柯身上丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費　可抽萬元按摩椅

十三行博物館推綠色輕旅行！4秘境路線限時報名　虛實體驗全攻略

禾繕基金會捐贈助「高頂復康巴士」　提升身障者便利性

台東環保局攜手消防局　提升掩埋場清潔隊防火技能

台東「慢經濟」下一步！　在地團隊攜手互聯

2024台灣文博會精彩落幕　台南三大古蹟景點人數迎新高

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

台灣外銷頂鰻回歸本土　雲林縣府攜手產商...推廣頂級鰻料理

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費　可抽萬元按摩椅

十三行博物館推綠色輕旅行！4秘境路線限時報名　虛實體驗全攻略

禾繕基金會捐贈助「高頂復康巴士」　提升身障者便利性

台東環保局攜手消防局　提升掩埋場清潔隊防火技能

台東「慢經濟」下一步！　在地團隊攜手互聯

2024台灣文博會精彩落幕　台南三大古蹟景點人數迎新高

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

台灣外銷頂鰻回歸本土　雲林縣府攜手產商...推廣頂級鰻料理

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

柯文哲遭羈押禁見　王世堅PO「試菜圖」被狂猜：準備會客菜嗎

《宇宙機器人》20小時全通評測　今年必玩索尼本家歡樂作！

退將臧幼俠起立聽對岸國歌　陸委會：查明違規恐剝奪退休俸

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

入職新公司　嫌制服太醜「妹子喊離職」：想穿漂亮衣服！兩派吵翻

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

快訊／30歲女猛鬼大樓旁墜落亡　嘉義到台北...撞汽車引擎蓋不治

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

直擊／蹦闆練拳狀況曝光！打輸統神就隱退　爆延後「2場海外直播」少賺千萬

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

地方熱門新聞

高雄國賓「危老鑑定」過程遭質疑

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

為愛勇敢協會捐白米+雞蛋　為供餐據點加菜

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

桃園2024海客季吃海客料理　抽美食金

桃園市政會議　通過114年度總預算案　

國際技能競賽登場　桃竹苗分署4國手出戰

苗栗特教學校校長劉雅欣獲頒大台中好人好事代表

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

桃市府通過　房屋稅徵收率自治條例修正草案

台南下午下大雷雨五分局預防性封閉小東地下道

更多熱門

相關新聞

2024台灣文博會落幕台南三大古蹟景點人數迎新高

2024台灣文博會落幕台南三大古蹟景點人數迎新高

2024台灣文化創意博覽會已於9/1圓滿落幕，活動期間，台南展區「321巷藝術聚落」以巨型「巷仔Niau」吸引全國民眾爭相拍照外，具在地特色的展間及周邊商品也吸引大批民眾排隊參觀，帶動前來台南旅遊及消費的觀光人潮，也創造可觀的周邊商機。

即／台南雷雨釀2709戶停電　台電急搶修復電

即／台南雷雨釀2709戶停電　台電急搶修復電

台南下午下大雷雨五分局預防性封閉小東地下道

台南下午下大雷雨五分局預防性封閉小東地下道

和逸飯店•台南西門館攜手社會局做公益送暖弱勢家庭

和逸飯店•台南西門館攜手社會局做公益送暖弱勢家庭

獨／他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

獨／他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

關鍵字：

台南波蘭羅茲市產業雙贏黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

Lisa丁字褲若隱若現！「透視＋中空」好身材全都露

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面