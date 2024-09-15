波蘭挖出「吸血鬼兒童」　被斬首後巨石壓屍！考古學家：怕他復活

▲考古學家在波蘭尋獲一具「吸血鬼兒童」的遺骸。（圖／翻攝自波蘭古蹟保護辦公室）

記者葉睿涵／編譯

考古學家最近在波蘭某位13世紀主教的花園中，發現了一具據信是「吸血鬼兒童」的遺骸。這名男孩的屍體被石頭壓住，而且生前疑似是遭斬首後才被埋進土裡，考古學家推測這與當地對「惡魔實體」（demonic entity）的恐懼有關。

據《每日郵報》報導，遺骸的發現地點位於波蘭的撤爾姆（Chelm）。盧布林（Lublin）古蹟保護辦公室指出，當地居民可能為了防止死者復活後爬出墳墓，將男童的頭砍掉後，以臉朝下的俯臥姿勢埋葬，還在屍體上鋪滿了石頭。

波蘭當局透露，儘管這種特殊的埋葬方式對現代人來說「十分震驚」，但壓石、斬首等方式在中世紀被認為可以阻止惡靈出現，也反映了人們當時對吸血鬼和惡魔實體的恐懼。目前，考古學家將對這具遺骸展開進一步測試，以確定其年齡、背景等。他們也相信，花園內可能還有其他以類似方式埋葬的遺骸等待發現。

事實上，這已不是波蘭首次尋獲遺體遭「吸血鬼埋葬法」掩埋的遺跡。2023年，考古學家在同一地區發現一名年齡可能介於5至7歲的兒童遺骸，他的腳踝上綁了一把鎖。此外，考古學家也在2022年發現一名女子的遺體，她的身上壓著一把鎌刀，反映了人們對「吸血鬼」復活的恐懼。