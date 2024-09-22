「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展開幕　台南安平發掘台灣400年歷史源起

▲「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，22日台南安平熱鬧開幕！由市長黃偉哲、文化局長謝仕淵、成大考古研究所劉益昌教授等人一同揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南文化資產管理處舉辦的「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，22日台南安平熱鬧開幕！由市長黃偉哲、文化局長謝仕淵、成大考古研究所劉益昌教授都來到現場，見證這次台南400歷史現場考古發掘難能可貴的成果發表揭幕。

今日特展開幕邀請到成大考古學研究所劉益昌教授團隊帶領「探索地下安平」導覽，分享近5年來自荷治時期至日治時期的考古成果，包括：疑似清代設立的水師五館之一「金門館」的連續磚造基礎與鋪面，以及17、18世紀瓷器為主的出土文物等重大發現。由考古學家的視野和多年發掘經驗出發，走進安平老街歷經400年光陰的歷史軌跡，參與民眾紛紛回饋表示獲益良多。

市長黃偉哲表示：「今年，是台南400的關鍵年份。今天是我們台南400歷史現場的考古成果特展開幕日！策展團隊規劃了深入淺出的展覽內容，以及豐富多元的特色活動，都將陸續在這裡舉辦；台南市政府邀請大家一起認識近年來的考古發現，讓我們共同創造不同以往的台南400全民記憶！」。根據交通部觀光署統計，今年上半年全台最強景點為安平小鎮，吸引共達1049萬人次前來朝聖。從今天開始，走闖安平，不只可以遊覽老街風光，更可以來場滿載而歸的超時空文化歷史之旅。

本次策展邀請插畫家許寧真，取材自陪伴劍獅埕考古團隊多年的老街黑貓身影，創作設計「考古小黑貓•大圓」和「時空旅貓•甲必丹」兩隻可愛角色，並以兩隻貓咪跨越400年時空相遇的故事《穿越安平：貓咪考古記》指引觀展；觀眾只需攜帶智慧型手機，完成WEB AR遊戲任務，即可兌換每日限量的「考古埕限定大圓&甲必丹貼紙」或「考古埕限定－土壤對色小書籤」。

另外，為了慶祝「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展盛大開幕，自今日起至9月29日，只要進入台南文資處臉書粉絲團置頂活動貼文，上傳與展場合照、打卡並TAG兩位朋友，就有機會抽中限量發行的「考古小黑貓•大圓x時空旅貓•甲必丹」束口袋。誠摯敬邀大家同來台南安平「考古埕」，深入體驗蘊藏台南400歷史源起的古都魅力。

本特展自2024年9月22日起至2025年3月23日限期開放，為了讓考古知識寓教於樂、歷史貼近生活，展覽期間更於每個月限定兩個週末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣 穿越時空看古今」走讀活動，讓民眾由現在的城市紋理探究歷史遺留至今的城市遺跡；此外，每週平日（週三至週五）亦開放各社區及學校預約報名參與走讀導覽，熱烈歡迎全台灣大小朋友一起「探索熱蘭遮市鎮」，感受不一樣的「考古趣」。活動場次、名額有限，敬請把握機會盡早報名。可靠消息指出，參與走讀活動還有驚喜好禮能帶回家，如欲搶先了解第一手消息，請上台南市文化資產管理處臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tmach20101225/）！