全台地震頻繁防災意識升溫　南消四大主動走進校園推廣防災教育

▲台南市消防局第四大隊善化分隊於25日上午至善糖國小，進行全校防火防災宣導，從學齡兒童開始建立防災防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年從0304花蓮大地震後，全台餘震不斷，這個月適逢921國家防災日，台南市消防局第四大隊善化分隊於25日上午至善糖國小，進行全校防火防災宣導，從學齡兒童開始建立防災防火觀念。

善化分隊協同善糖國小舉辦防災防火宣導，針對地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」之觀念、異物哽塞自救、安裝連動式住警器可盡早知道火警發生而開始做應變、液化石油氣與燃氣熱水器的相關安全知識，以及爆竹煙火施放規範等，進行知識宣導及實際操作練習，讓學生從小接觸防災資訊，建立正確防災防火觀念，藉由實作練習加深印象，也希望孩子們能回去與家人分享，為我們的社會種下安全的種子。

第四大隊大隊長蔡國保指出，此次配合國家防災日演練及異物哽塞自救，不僅提升學校防災意識和應變能力，也結合簡單的生活自救，建立更安全的校園，且呼籲愛護自我生命、珍惜國家救災資源，颱風期間請勿登山戲水。

消防局局長李明峯表示，近幾年同仁積極走進校園，重視災害預防及防火宣導，降低災害的發生，增強民眾應變災害的能力，與教育局合作要求學校加強防災教育，希望藉由學校從養成教育開始，建立民眾防災防火觀念。