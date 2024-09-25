外籍網紅「爬行駛中列車、闖機廠禁地」　台鐵報警喊告

記者李姿慧／台北報導

離譜！日前有兩名外國網紅竟然攀附爬上台鐵行駛中的平溪線柴油客車，大玩極限運動，其中一人甚至站上車頂，驚險通過隧道，自拍影片還公然po上IG，該外籍人士更入侵台鐵七堵機務段內，在停放列車的台北機廠騎腳踏車。台鐵表示，此舉已經違法，台鐵已報警並將提告。

▲外國網紅違規攀爬台鐵平溪線行駛中列車，還入侵台北機廠禁地。（圖／翻攝street__vision IG）

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一名外籍網紅常以攀爬大樓、各國知名景點及列車等危險方式挑戰極限運動，並自拍影片或照片上傳IG，IG上有超過11萬名粉絲，今年4月該名男子出現在台灣平溪線，竟然攀附上正在行駛中的柴油客車，只見該名外籍網紅與另一人攀爬上列車後端，其中一人更爬上車頂，期間通過隧道時，該男子緊急趴下，驚險通過隧道。

該外籍網紅還違法入侵台鐵七堵機務段台北機廠內，宛如進入無人之境，騎著自行車在停放列車的股道間穿梭。據了解，該外籍男子目前已經出境離開台灣。

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也轉發外籍網紅危險行徑影片，不少網友批評「有種玩高鐵，學阿湯哥」、「這兩個外國人還有跑到其他國家的鐵路重地跟路線亂搞」、「台灣的罰單應該寄不到他們的國家吧？」。

根據《鐵路法》規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及車站內非供公眾通行之處，違法者可處1萬元以上、5萬元以下罰款；如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰。

▲▼外國網紅違規攀爬台鐵平溪線行駛中列車，還入侵台北機廠禁地。（圖／翻攝street__vision IG）

對此，台鐵公司表示，網路影片有不知名人士騎乘腳踏車疑似於公司所屬機務段內趴趴走，經內部查詢確認為所屬七堵機務段車輛保養車庫，該案已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。

台鐵公司呼籲，鐵路沿線及各車輛保養處所均屬危險處所，希請民眾不要擅自侵入，以維自身及行車安全。

此外，針對網紅攀爬行進中列車，台鐵公司表示，今年4月17日已接獲通報，十分瀑布有民眾發現4826次車頂有人，列車抵達十分站時，值班站長及車長前往查看無發現人員，隨後列車行駛在望古=嶺腳路線上，車長發現一黑衣人士，車長當下先行通報十分站，4826次抵達嶺腳站後司機員及車長檢查車廂，確認人員不在車頂，列車設備皆正常無異狀，不影響行車。該案已經報案，目前由路警調查偵辦中。