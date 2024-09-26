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海巡署署務會報移師花蓮舉行　助提振經濟

▲▼海巡署一級主管及機關首長等30餘人前往花蓮舉辦海巡署署務會報。（圖／海巡署提供，下同）

海巡署一級主管及機關首長等30餘人前往花蓮舉辦海巡署署務會報。（圖／海巡署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海洋委員會主任委員管碧玲於8月29日赴花蓮訪視海巡基層後，指示應鼓勵同仁認識花蓮之美並協助提振經濟，海巡署9月25日至26日由署長張忠龍率署本部一級主管及各所屬機關首長等30餘人前往花蓮舉辦9月份海巡署署務會報，並參訪佛教慈濟慈善事業基金會及台肥公司花蓮深層海水園區，期增進各級主官(管)對花蓮地方的瞭解，進而協助擴展及廣宣花蓮的特色，為促進花蓮產業觀光發展等盡一份心力。

▲▼海巡署一級主管及機關首長等30餘人前往花蓮舉辦海巡署署務會報。（圖／海巡署提供，下同）

參訪佛教慈濟慈善事業基金會及台肥公司花蓮深層海水園區。

海巡署肩負國安、治安、平安「三安」之重大國家使命，並守護海洋安全及海難救助任務，為瞭解公益慈善團體危難救助能量及救災動員機制，特安排至慈濟文化園區參訪，由該基金會副執行長張宗義接待，交換急難救助的經驗，有效提升人文關懷議題；另為瞭解海洋資源運用及海洋產業發展，前往台肥花蓮深層海水園區進行觀摩學習，瞭解海洋環境保育及資源維護重要性。

在花蓮地區，海巡署有第九巡防區等多個基層單位，常年深耕在地，藉由本次在花蓮召開署務會報活動，也同時慰勉日夜辛勞的基層同仁，感謝其為國境安全、海上交通秩序的付出，為打造經略海洋，維護藍色國土努力，未來海巡署將持續以「海空一體，精銳海巡」為目標，為國人守護美麗的家園。
 

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