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海巡署與世新大學首次合作廉政微電影　《不悔-保密篇》開拍囉！

海巡署與世新大學首次合作開拍廉政微電影《不悔-保密篇》。（圖／世新大學提供）

▲ 海巡署與世新大學首次合作拍攝廉政微電影《不悔-保密篇》。（圖／海巡署提供）

台北訊

海巡署為推動公務機密維護法紀教育，提升同仁保密意識，首次與世新大學攜手合作，拍攝廉政微電影《不悔-保密篇》，本片已正式開拍，藉由真實案例改編成劇本，期以寓教於樂方式，使同仁於潛移默化中，重視廉政法紀，並於影片最後透過涉案當事人的現身說法，以親身經歷勸戒觀影者引以為鑑，進而傳達嚴防洩密、守護機密安全的重要性。

海巡署署長張忠龍自上任以來，對同仁廉潔操守及保密觀念相當重視，因海巡機關職司海域執法、海岸巡護、查緝走私等任務，掌理許多機敏業務及關鍵基礎設施，攸關國家安全與民眾權益甚鉅，因此，為嚴防洩密違規事件發生，特別指示政風室，除舉辦法治教育講習外，應推動數位創新宣導教材，透過簡明、生動之宣導影片，吸引同仁的目光，並引起共鳴，讓廉潔意識深植人心。

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世新大學校長陳清河表示，學校一直以來重視實務與理論的結合，對於實踐社會責任責無旁貸，本次微電影的製作將由世新大學影視製作暨實習中心團隊協力完成，並邀請專業演員及導演參與，透過創意影像傳遞廉政理念，提升社會大眾對廉潔自律的認識與重視。

海巡署政風室亦表示，本次與世新大學的合作，將為廉政宣導注入新的活力，本片內容精彩可期，盼能引發觀眾的思考，呈現令各界耳目一新的宣導方式，並透過「金錢利誘」及「美色誘惑」2則故事，讓更多人瞭解堅行正道、不受利誘的重要性；同時，期望公務員能時時保持對洩密風險的警覺性，落實各項機密維護措施，方能保護自己，也保護機關安全，進而讓公務生涯走得穩、走得遠。

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