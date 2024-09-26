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川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

▲▼ 美國總統大選辯論。川普。（圖／路透）

▲美國共和黨總統候選人川普，最近持續遭遇暗殺危機。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於11月5日進行總統大選。不過，前總統、共和黨候選人川普接連遭遇暗殺危機，繼7月在賓州造勢時遭到槍擊導致右耳鮮血直流後，本月15日下午在佛州西棕櫚灘打高爾夫球時，現場再度傳來槍聲。對此，川普終於在社群平台發文，聲稱數度遭到伊朗鎖定暗殺。

根據BBC，川普於當地時間25日在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）和X上發文聲稱，「伊朗對我的生命構成巨大威脅！伊朗已經採取一些行動，雖然沒有成功，但他們會再度嘗試。對所有人而言，這都不是好的狀況。」

川普認為，「我被更多人力、槍枝、武器所包圍的程度，超過以往親眼所見。對於卸任總統的攻擊，就是襲擊者的『死亡願望』（Death Wish）」；同時，川普也感謝共和黨、民主黨在國會上一致通過為特勤局提供更多經費，「共和黨與民主黨終於聯手完成某事，這令人感到無比欣慰！兩黨在表決時，連一張反對票都沒有。」

川普的競選團隊證實，美國情報部門已經向川普匯報關於伊朗威脅暗殺的情況，「伊朗制定出真實且具體的暗殺威脅，以求在美國內部製造混亂、破壞美國的穩定。」

川普競選團隊發言人張（Steven Cheung）透過聲明證實，「情報官員已經發現，這些持續且協調的襲擊，在過去幾個月有所加劇。所有機構的官員正努力確保川普前總統受到保護，避免選舉遭到干擾。」

據悉，川普在任時對於伊朗採取強硬態度，因此美國情報官員連續多月示警，表示伊朗企圖透過傷害川普的方式來干預美國總統大選。對此，美國國家情報總監辦公室發言人證實上述通報，不過拒絕透露任何細節；至於伊朗政府也拒絕回應置評請求。

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