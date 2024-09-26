以色列擬進軍黎巴嫩　拜登警告：中東可能爆發「全面戰爭」

▲拜登25日接受ABC訪問時提到，「全面戰爭是有可能的」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登25日警告，隨著以色列和黎巴嫩真主黨之間的武裝衝突升級，可能導致中東爆發全面戰爭，但他希望能找到一條出路，防止進一步流血事件發生。

美聯社、以色列時報等報導，以色列連日轟炸黎巴嫩奪走數百條人命，光是25日單日就造成黎巴嫩至少72人死亡，以軍甚至表示，正為可能的地面入侵行動做準備。這引發外界對於中東爆發更大規模戰爭的擔憂。

拜登25日接受ABC訪問時，被問及是否可能爆發全面戰爭、停火是否可行等問題，他說，「全面戰爭是有可能的」，但目前仍有機會達成一項可從根本改變整個區域情勢的解決方案，讓以色列與真主黨停火，有助以色列和哈瑪斯停火，團隊正在竭盡全力完成相關工作，希望能取得成果。

美國國務卿布林肯敦促以色列與真主黨停止當前衝突，並稱全面戰爭將為區域帶來災難，且戰爭並非解決之道。布林肯25日在紐約聯合國大會上表示，美國正在制定一項計畫，以緩和情勢，允許數萬名以色列人與黎巴嫩人重返邊境家園，「實現這一目標的最佳方式並不是透過戰爭、也不是讓情勢升溫，而是透過外交協議，即軍隊撤離邊境地區，創造安全環境，讓人民回家」。