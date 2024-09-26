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34歲人夫偷吃57歲丈母娘！遭妻抓姦在床還嗆：妳媽比妳好

一名人妻透露自己丈夫竟與岳母發生不倫戀，還被她捉姦在床。（示意圖，pexels）

▲人妻透露親媽常來家裡，沒想到竟和自己的老公發生不倫戀。（示意圖，pexels）

圖文 ／鏡週刊

沒想到媽媽竟成小三！一名26歲的外國人妻在網上發表千字血淚文章，控訴34歲的丈夫竟與57歲的岳母通姦，還被她捉姦在床，她從未想過自己相戀8年，婚後甜蜜生活6年的丈夫竟與岳母有一腿，而且她與母親感情深厚，母親經常來家裡做客，作夢也沒想過母親會與女婿發生不正當的關係。

原PO描述當初抓姦在床的場景，當天她抱病提前下班，回到家卻意外發現丈夫與母親同床，當場她嚇到目瞪口呆，無法動彈，母親強調自己不想傷害她，一切都只是「發生了」（just happened），而她的丈夫則一直保持沉默，連解釋的話都懶得說。

隨後她與丈夫對質時，丈夫竟然將責任推卸給她，指責她不孕，無法做到「女人應該做到的事」，甚至嘲諷：「妳媽比妳更好！」只因為岳母是可以生育的全職家庭主婦，原PO當下被丈夫的話擊潰，意識到這段婚姻走到終點，應該會面臨離婚的地步。

她回憶大約一個月前，她察覺丈夫行為怪異。丈夫深夜常偷偷發訊息，並對手機格外保護。2人感情和性生活漸行漸遠。她曾以為是工作壓力，主動分擔家務，但情況並未改善。沒想到最後真相竟是丈夫與自己的母親一起背叛她，發生不倫戀。

網友在看到她的貼文後，抨擊原PO丈夫簡直是渣男，偷吃理由過於荒唐，「你丈夫的藉口真爛」、「不要把錯都攬在自己身上」，勸她快點放生渣夫，也跟母親斷絕關係。


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