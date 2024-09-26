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免費遊泰再賺50萬！他夾帶千萬海洛因入境被逮　警再抓2上手

▲吳姓男子為50萬元酬勞自泰國以行李夾帶海洛因毒品闖關。（圖／航警局提供，下同）

▲吳姓男子為50萬元酬勞自泰國以行李夾帶海洛因毒品闖關。（圖／航警局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

39歲吳姓男子因經濟拮据經人介紹可免費到泰國旅遊還可賺50萬元，但需幫攜帶毒品返國，被錢逼急的吳男遂今年5月間前往泰國，但返台時遭海關攔檢查出行李夾帶海洛因價逾千萬元總毛重4.709公斤，警方專案小組溯源緝兇，再逮上手40歲吳男及44歲李男，將3人依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲吳姓男子為50萬元酬勞自泰國以行李夾帶海洛因毒品闖關。（圖／航警局提供，下同）

航空警察局與財政部關務署臺北關在今年5月間，查獲1名自泰國返臺國人吳嫌託運行李內X光行李影像有異，經開箱查驗發現內容物係以高蛋白奶粉、咖啡包、沖泡飲包及痱子粉罐夾藏第一級毒品海洛因，總毛重4.709公斤，市值估計高達新臺幣數仟萬元，遂成立專案小組報請臺灣桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

▲▼航警局專案小組溯源成功逮捕吳、李2男，全案依法移送偵辦。（航警局提供）

▲▼航警局專案小組溯源成功逮捕吳、李2男，全案依法移送偵辦。（航警局提供）

▲▼航警局專案小組溯源成功逮捕吳、李2男，全案依法移送偵辦。（航警局提供）

專案小組調查發現，吳嫌因經濟拮据，經友人提議可免費招待至泰國旅遊並賺錢，僅需幫忙攜帶毒品返國即可獲得報酬50萬元暴利，於是前往泰國旅遊後搭機返台欲領取託運行李通關時，航警局會同臺北關予以攔查，當場查獲託運行李內夾藏第一級毒品海洛因4.709公斤。

後續由專案小組成功溯源於7月19日在新北市三芝區逮捕上手吳嫌到案，復於8月6日再循線逮捕上手李嫌，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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