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社會 社會焦點 保障人權

廉價拖把夾藏海洛因！檢警追出4200萬毒品　特勤隊破門攻堅逮6人

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

士林地檢署指揮保三總隊會同基隆海關查獲一起海洛因走私集團，胡姓男子利用進口越南拖把，將6.8公斤的海洛因夾藏在113支金屬拖把內，專案小組再循線追查鎖定上游供應者，再度查獲海洛因408.9公克及安非他命1公斤，總計市價逾新台幣4200萬元，逮捕過程中因情況急迫且擔心犯嫌銷毀證據，請特勤隊破門攻堅，成功逮捕6名犯嫌。

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團。（圖／記者郭世賢翻攝）

內政部警政署保安警察第三總隊負責貨櫃安檢工作，運用最新的大數據分析技術，從上萬筆進口貨櫃資料中，鎖定了胡姓嫌疑人利用進口個人貨物進行非法活動的可疑跡象。

經報請士林地檢署指揮偵辦後深入調查，警方發現胡男從越南進口的廉價拖把，並在拖把內查獲夾藏海洛因6.8公斤，企圖以此類不引人注目的物品作為掩護，躲避警方查緝。

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼走私集團將海洛因藏在金屬拖把內，共計查獲7.3公斤海洛因，市價逾3900萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

專案小組隨即展開溯源行動，根據嫌犯手機內的線索，成功鎖定上游供應者曾姓主嫌及其藏匿處所，由於情況急迫且擔心犯嫌銷毀證據，為防止嫌犯進一步毀滅證據或逃脫，專案小組迅速請求刑事警察局除暴特勤隊支援，破門攻堅後，當場逮捕主嫌劉姓、曾姓、彭姓等3人，並在鐵皮屋旁的下水道內查獲藏匿的毒品海洛因1包（408.9公克）。

警方過濾清查週邊監視器發現有2名嫌犯在行動展開前已經逃離，隨即展開追捕行動，經過全力追查，最終在新北市樹林區成功拘捕劉姓及陳姓等2人，並於劉嫌隨身攜帶的手提紙袋內查獲第二級毒品安非他命1公斤。

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼除暴特勤隊支援破門攻堅，成功逮捕主嫌及犯嫌共6人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據目前毒品市場價格，海洛因7.3公斤的價值約為新台幣3900萬元，安非他命1公斤的價值約為新台幣300萬元。此次警方查獲毒品的總價值高達新臺幣4200萬元，成功阻斷大量毒品流入市面。

警方呼籲，參與走私運輸毒品屬於刑事重罪，面臨終身監禁的風險，提醒民眾切勿以身試法。政府將全力推動「毒品零容忍」政策，嚴格執法，積極偵辦各類毒品案件，全力瓦解各類毒品走私集團，以維護社會安全與安定。

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方在犯嫌身上及藏匿處查獲0.4公斤海洛因及1公斤安非他命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼士林地檢署指揮保三總隊會同基隆關查獲海洛因走私集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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