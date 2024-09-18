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明憲科技攜手南消創新研發火場人員安全管制系統　提升救災人員安全

▲明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，致力提升消防人員在火場救援過程中的安全保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，並捐贈七大隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，致力提升消防人員在火場救援過程中的安全保障，該系統能夠即時掌握每位救災人員在火場中的動態，並在發生突發狀況或倒地等緊急情況時，迅速啟動救援機制，確保人員安全。

▲明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，致力提升消防人員在火場救援過程中的安全保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在火災救援行動中，消防人員的生命安全始終是首要關注點。此次研發的NFC（近場通訊）人員安全管制系統，可掌握每位進入火場的救災人員位置及狀況，當發生緊急狀況如人員倒地或失去意識時，系統將自動發出警報，讓火場安全官能夠快速應對並調度RIT小組進行救援，確保現場人員的安全。

此外，明憲科技公司不僅與警消聯手研發安全管制系統，同時鑑於消防人員救災的辛勞及風險，因此將人員安全管系統及相關配件慷慨捐出，為公益盡一份心力。此次受贈NFC人員安全管制系統的第七救災救護大隊表示，該系統已實際應用於救災工作中，使用效益甚佳，不僅提升進入火場人員的安全性，同時安全管制官不須再藉由人工紀錄，亦能快速確實的管制進入火場人員的數量及狀況，為第一線的救災人員提供更多安全保障。

▲明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，致力提升消防人員在火場救援過程中的安全保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，這套系統不僅提升了消防人員在火場中的安全性，更為救援工作的指揮調度提供了強大的技術支援。他補充道：「火場環境瞬息萬變，能夠精準掌握隊員的位置與狀況是至關重要的。這套系統的導入，將有效減少突發狀況帶來的風險，確保每位救災人員能安全返家。」

消防局局長李明峯則強調，這套系統透過NFC的技術，提升了火場指揮官對火場救災人員動態的掌控能力，並對救災效率與人員安全產生了顯著影響。李局長指出：「明憲科技所研發的這套系統，能夠讓我們更快、更精準地做出應對決策，減少突發狀況帶來的風險。」

▲明憲科技股份有限公司與台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章，共同研發全新「NFC火場人員安全管制系統」，致力提升消防人員在火場救援過程中的安全保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲對此創新技術表示高度肯定，並強調市政府對消防人員安全的重視。他表示：「消防人員是守護市民安全的無名英雄，他們的工作充滿危險，因此我們必須竭盡所能確保他們的安全。明憲科技這套火場人員安全管制系統，不僅展現了科技在公共安全領域的巨大潛力，更進一步提升了我們的救災應變能力。我相信，這套系統的導入，將讓台南的消防工作進一步邁向現代化與智慧化，讓市民與消防隊員都能享有更高的安全保障。」

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