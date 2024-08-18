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15歲少年發明「成本0.5元肥皂」可治皮膚癌　獲選《時代》年度兒童

▲▼美國15歲少年貝克勒（Heman Bekele）發明了能夠治療、甚至預防多種皮膚癌的肥皂，估計每一塊的成本僅約50美分，如今入選為《時代》雜誌年度兒童（2024 Kid of the Year）。（圖／翻攝Instagram@time）

▲貝克勒發明了能夠治療、甚至預防多種皮膚癌的肥皂，獲選《時代》雜誌年度兒童。（圖／翻攝Instagram@time）

記者吳美依／綜合報導

美國15歲少年貝克勒（Heman Bekele）發明了能夠治療、甚至預防多種皮膚癌的肥皂，估計每一塊的成本僅約50美分，如今獲選為《時代》雜誌年度兒童（2024 Kid of the Year）。

《時代》寫道，貝克勒是一名來自維吉尼亞州安嫩代爾（Annandale）的高中生科學家，並且「可能改變我們治療皮膚癌的方式」，因為他所發明的肥皂「可能成為投遞藥物，以治療皮膚癌的更便捷方式，包括黑色素瘤」。

貝克勒發明的肥皂能夠透過「固體脂質奈米粒」（lipid nanoparticles）傳遞抗癌藥物，活化人體免疫細胞、抵禦癌症，儘管還需要很多年才能真正上市，但他現在每天都在約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins）的彭博公衛學院實驗室，為了實現這個夢想而努力。

貝克勒在衣索比亞出生，4歲才與家人搬來美國。他坦言，小時候對於太陽與紫外線的傷害「沒有想太多，但當我長大後，意識到皮膚癌是多麼嚴重的問題。」

貝克勒表示，儘管在大部分情況下都是可治癒的，「但皮膚癌治療的全球平均價格將近4萬美元（近新台幣130萬元）」，得知這個驚人數據後，讓他開始思考如何創造人人都可負擔的解決方案。

事實上，2023年，14歲的貝克勒就被「3M與探索教育獎」（3M and Discovery Education）評選為「美國最佳青年科學家」，還贏得2.5萬美元（約新台幣80萬元）現金的獎勵。他受訪時說，「想到有一天我的肥皂能夠對別人的生活造成直接影響，絕對是非常不可思議的。這就是我開始做這一切的原因。」

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