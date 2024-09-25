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陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡　應永續營運！

▲台南市議員陳怡珍認為台南國家美術館成立，台南市美術館也不能亡，應永續營運。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳怡珍認為台南國家美術館成立，台南市美術館也不能亡，應永續營運。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍25日於市議會質詢時指出，文化部在9月12日於行政院會後記者會表示，台南國家美術館確定在2025年3月25日開館，未來會以台灣藝術史，尤其是近現代前輩藝術家作品為主，然而檢視此次文化局包含台南市美術館提出的業務報告，卻隻字未提相關規劃。

陳怡珍指出，台南市美術館二館改歸中央營運是台南人的大事。台南美術館是全台第一家行政法人美術館，也是全國自籌款最高的美術館，每年入館人次持續穩定成長，今年適逢南美館5周年，美術館當初由無到有都有賴團隊積極的付出，由很多人辛勤奮鬥一起打下基礎，才有今天被中央肯定而亮眼的成績。

陳怡珍表示，未來台南美術館二館改歸中央營運，一館將搭配對面農水署嘉南辦事處場域，結合在地特色發展來進行規劃。但台南市美術館能做到全國自籌款最高這樣優秀的成績，二館的表現功不可沒。未來台南市美術館在法人保持不變的情形之下，如何依靠一館營運支撐？需要文化局及相關團隊發揮智慧，陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡！

除此之外，陳怡珍也強調，希望市府能針對原有的同仁做出妥善的編制規劃，務必做到照顧一起從無到有打拼的員工，肯定館員們開館五年來的努力，保障這些優秀人才留任繼續為台南的文化來打拼。

對此，文化局謝局長表示，美術館2館收歸國有，未來由中央資源挹注，是希望能帶動台南整體文化藝術發展。期許一館能維持繼續營運，並成為推動台南市美術策展研究及教育的地方平台。美術館2館轉型升格為台南國家美術館還有一段籌備期，需進行財產點交及人事準備，尚需團隊同仁的前置作業協助，短時間內不會有編制改變。

台南市文化局指出，台南市美術館2館為台南核心區近幾年最亮眼地標，文化部選定2館為台南國家美術館館址，於2025年3月先成立籌備處，引入中央館舍資源，依照文化部現有規劃，未來會依照「中央行政機關組織基準法」規定成立；行政法人台南市美術館則會持續維持獨立營運，除現有1館（原台南警察署）之外，對街現屬農水署嘉南管理處的「原嘉南大圳組合事務所」也將成為台南市美術館新場館。

文化局表示，就法制面而言，南美館作為台南市行政法人，即便在台南國家美術館成立之後，也不會變成中央的行政法人，爾後會與屬於公部門的台南國家美術館並行，並無所謂升不升格的疑義。此外，台南國家美術館將座落在擁有台南孔廟、林百貨、國立台灣文學館等台南古蹟、博物館最密集的重點區域，這對於未來台南要打造如同美國華盛頓特區「史密森尼博物館群」或德國柏林「博物館島」的「台灣之心」博物館聚落將是非常重要的基礎工作，更是國際旅客來台旅遊與認識台灣文化的重要窗口之一。

台南市美術館自2019年正式成立開幕迄今已歷5年，5年來不僅肩負著推動藝術教育、扎根的基礎工作，同時也系統性地將過去曾在台灣藝術史上扮演重要角色的前輩藝術家，如陳澄波、郭柏川等台南藝術家，透過展覽、講座等不同形式進行推廣，也以此為基礎與國際藝術史學界進行交流。藝術工作成果豐碩，美術館團隊的投入與貢獻亦功不可沒。文化部長期尋覓成立第二座國家級美術館，台南市美術館不論是因為基於台灣藝術文史脈絡的發展、現代藝術場館的設施等原因，成為未來台南國家美術館的館舍，亦是對美術館團隊的專業肯定。

未來由文化部籌辦的台南國家美術館擇期進駐南美館2館後，行政法人台南市美術館作為「台南」的美術館，將會持續規劃營運方向與目標，思考如何將台南長期蓄積的藝術量能與國際當代藝術領域連結，並引入更多國內外藝術量能與專業人才，尤其台南市美術館擁有全國唯一的美術科學研究中心，且具對內和對外承攬藝術品文物檢測與修復服務的能量。台南市美術館之於台南市的藝文發展相當重要，未來在場館正式移撥前，南美館團隊仍會持續營運一、二館，2025年預算也如常編列，依舊會持續朝推動台南市美術策展研究及教育的地方平台，並持續與國際藝術領域進行專業交流。

文化局強調，台南市美術館與未來的台南國家美術館雙雙連手，對於推動台灣藝術發展只會更好，對建構台南成為一個藝術的城市亦有重大助益。市府盼在中央資源挹注下，讓台南藝術觀光能量更為蓬勃發展，而未來行政法人的營運，也會與中央級的台南國家美術館相互扶持並行，以共生共榮方式攜手前行，讓台南除了是文化首都也是南台灣藝術重鎮。

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