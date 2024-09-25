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台南做工行善助人最快樂　勞局舉辦預防職災教育訓練

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現台南市黃偉哲市長建構「希望家園」的施政理念，台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

教育訓練邀請台南市做工行善團相關職業工會及企業所屬人員參加，以提升其職安意識及職安相關法規的知識，維護房屋修繕志工朋友的工作安全。

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

這次教育訓練由勞動部職業安全衛生署張志銘科長擔任講座，分別以「職業安全衛生概念及營造作業安全衛生相關法規概要」、「營造工程安全衛生管理」、「營造工程危害辨識及對策」、「營造施工安全標準作業程序」、 「安全衛生工作守則及相關安全衛生知識」及「營造自動檢查及緊急應變與急救處理」…等預防營造業發生職業災害的相關主題，向與會的修繕志工作詳細說明，以增進參訓人員的工安意識，提升預防職業災害的能力。

尤其做工行善團的志工所服務的對象是房屋老舊、損壞嚴重的房子，所以他們的工作環境也會潛藏許多可能發生職業災害的危險因子。勞工局除了辦理本次職安卡教育訓練來提升他們預防職業災害的知識能力，也特別向職安署爭取經費，補助每一位參訓志工安全防護具。

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練活動由勞工局長王鑫基與職安署代表、南區職安中心許峯源主任共同主持致贈安全帽及安全鞋儀式，以表達政府機關對這一群熱心助人的志工最崇高的敬意，並保護他們在工作上的安全。

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，長期以來做工行善團各工會的志工不辭辛勞，為社會公益盡心盡力默默付出，彼此分工合作為弱勢家庭打造「有情有疼心ㄟ厝」，這種無私無我、犧牲奉獻的精神為社會注入滿滿的正能量。當民間志工在前面打頭陣時，政府機關就應該在其身後做後盾，提供他們必要的教育訓練與防護具等資源，保護他們工作時不會受傷，期盼能持續這種結合民間與政府共同合作的模式，發揮一加一大於二的強大力量，幫助更多有需要的人，打造充滿愛與希望的家園。

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署，25日在台南市南門勞工育樂中心合作辦理「2024年度職業安全衛生宣導會暨台灣職安卡一般安全衛生教育訓練」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

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