花蓮節電培訓課程台電工程師開講　迴響熱烈

▲▼花蓮辦理節電培訓課程，邀請台電工程師開講獲熱烈迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前在吉安數位機會中心舉辦今年度第一場次節電培訓課程，以「永續生活類」為主軸，特別邀請台灣電力公司營業處羅峙淇工程師，分享中小企業及住宅節電的成功經驗，以及介紹電力計價、時間電價、申請電子帳單與線上繳費功能等，讓學員可以更有效掌握日常節電共同響應節能減碳。

花蓮縣長徐榛蔚以共榮共好的永續發展理念，以聯合國永續發展目標（SDGs)、減碳及永續發展為長期施政目標，「永續就是花蓮的日常」，花蓮縣政府近年多管齊下，推動永續花蓮，持續號召節電志工，期望能擴大各類對象發揮的節電效益。





觀光處長余明勲表示，本次「永續生活類」課程廣受熱烈回響，不僅提升節能意識，也讓節能減碳變得更加簡單易行。第二場次將計畫以「產業淨零類」為主軸開設課程，進一步探索產業層面的永續突破與進階措施，節約用電與環境永續已是全球共同的責任，縣府將與民眾攜手實踐節能減碳，也歡迎有興趣成為節電大使的民眾一起加入培訓的行列。

參訓學員紛紛表示，課程內容豐富有趣，不僅增進了節能知識，更發現自身日常習慣的一些小改變就能影響節能減碳這麼多。