台南市不動產服務職業工會慶30週年　捐贈10個社福團體共20萬元

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市不動產服務職業工會今年逢成立30週年，將於會員餐會時，公開捐贈10個社福團體共20萬元，這是現任理事長林瑛淑接任工會8年來，每年會員餐會時均會舉辦愛心之夜的捐助活動。

林瑛淑說，她8年前接任該工會理事長後，認為成員均是房地產相關工作的從業人員，所以要有回饋社會之心，來響應「取之社會、用之社會」，讓會員能將愛心擴及台南市各處，讓工會積極參與愛心公益活動、更以多元的方式呈現回饋社會，今年逢工會30週年慶，將愛心擴大辦理，讓更多社福單位能獲得工會的愛心。

這次捐助單位有南台南家扶中心、創世基金會、博愛菁莪愛心會、華山基金會、腦性麻痺協會、鴻佳啟能庇護中心、德蘭啟智中心、蘆葦啟智中心、五甲教養院、美善社福基金會等10個社福單位，每單位各捐助2萬元；25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其他於26日會員餐會時，宴請這些團體辛苦工作人員並公開捐贈給這些單位。

工會理事長林瑛淑說，希望工會此舉期盼涓滴之水，可以激起大漣渏，更多單位來參與社會公益捐助。