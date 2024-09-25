　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市不動產服務職業工會慶30週年　捐贈10個社福團體共20萬元

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市不動產服務職業工會今年逢成立30週年，將於會員餐會時，公開捐贈10個社福團體共20萬元，這是現任理事長林瑛淑接任工會8年來，每年會員餐會時均會舉辦愛心之夜的捐助活動。

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林瑛淑說，她8年前接任該工會理事長後，認為成員均是房地產相關工作的從業人員，所以要有回饋社會之心，來響應「取之社會、用之社會」，讓會員能將愛心擴及台南市各處，讓工會積極參與愛心公益活動、更以多元的方式呈現回饋社會，今年逢工會30週年慶，將愛心擴大辦理，讓更多社福單位能獲得工會的愛心。

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次捐助單位有南台南家扶中心、創世基金會、博愛菁莪愛心會、華山基金會、腦性麻痺協會、鴻佳啟能庇護中心、德蘭啟智中心、蘆葦啟智中心、五甲教養院、美善社福基金會等10個社福單位，每單位各捐助2萬元；25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其他於26日會員餐會時，宴請這些團體辛苦工作人員並公開捐贈給這些單位。

▲台南市不動產服務職業工會理事長林瑛淑捐贈10個社福團體，25日先由南台南家扶中心主任李保良、華山基金會安平站站長李濰禎代表接受捐助，其餘在26日會員餐會時再行捐助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工會理事長林瑛淑說，希望工會此舉期盼涓滴之水，可以激起大漣渏，更多單位來參與社會公益捐助。

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡宗豪培育學子珍愛家鄉　推動音樂與在地文史結合

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

各縣市教師節禮品比較　嘉義縣市明年不送卡片改送600禮券

台南市不動產服務職業工會慶30週年　捐贈10個社福團體共20萬元

發電500MW里程碑達成！　達德能源竹杖健走...與鄉親同樂

台塩海洋鹼性離子水　五度蟬聯國慶大會指定用水

花蓮社區關懷全面升級　新增誤餐加值費...每餐多補助20元

嘉義縣消防局新建大樓　災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心將進駐

怪手開挖鑽頭隨意放置　新化分局巡邏車不慎擦撞受損

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

蔡宗豪培育學子珍愛家鄉　推動音樂與在地文史結合

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

各縣市教師節禮品比較　嘉義縣市明年不送卡片改送600禮券

台南市不動產服務職業工會慶30週年　捐贈10個社福團體共20萬元

發電500MW里程碑達成！　達德能源竹杖健走...與鄉親同樂

台塩海洋鹼性離子水　五度蟬聯國慶大會指定用水

花蓮社區關懷全面升級　新增誤餐加值費...每餐多補助20元

嘉義縣消防局新建大樓　災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心將進駐

怪手開挖鑽頭隨意放置　新化分局巡邏車不慎擦撞受損

蔡宗豪培育學子珍愛家鄉　推動音樂與在地文史結合

2018年亞運後屢遭重挫　林穎欣化不甘心為力量台北大獎賽摘金

Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝

罕見！以色列中部空襲警報　黎巴嫩真主黨射彈「報復BB Call爆炸」

大咖主持人「偷買威而鋼」取悅嫩妻！還求代購整罐　6線索曝身分

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

高鐵南延「進高雄車站」有望盡快實施

抵金門受熱烈歡迎！李洋展開2天1夜感恩行

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶大會指定用水

花蓮補助車門警示燈　敬老愛心計程車受惠

南消三大隊轄內複合式高樓建築物搶救演練

更多熱門

相關新聞

台南市交通死亡事故逐減幅13.5％持續強化防制力道

台南市交通死亡事故逐減幅13.5％持續強化防制力道

台南市長黃偉哲24日主持9月份道安會報，據事故統計資料顯示，2024年1-6月交通事故30日死亡人數128人，較去年同期減少20人，減幅13.5％、2024年截至9月15日A1人數110人，較去年同期減少15人，減幅12％，優於全國事故降幅。

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

王浩宇PO「小草店地圖」抵制　店家貼KP貼紙中招

王浩宇PO「小草店地圖」抵制　店家貼KP貼紙中招

台南防災士大集結！200人齊聚成大共推全民防災！

台南防災士大集結！200人齊聚成大共推全民防災！

「金龍海嘯」源頭！15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度

「金龍海嘯」源頭！15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度

關鍵字：

台南不動產工會捐贈社福團體

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面