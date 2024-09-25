那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

▲台南市教育局今年教師節規劃系列活動，在校園中訪談學生說說印象深刻的老師經典語錄，製播「那些年，老師說過的話」影片，25日首播分享會。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

為彰顯教師平日的無私奉獻，表達對教師的感謝，台南市教育局今年教師節規劃系列活動，除製播「2024TAINAN教育之星來透可」系列影片，由全國師鐸獎獲獎教師分享教育心路歷程外，還在校園中訪談學生說說印象深刻的老師經典語錄，製播「那些年，老師說過的話」影片。

25日首播分享會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長與鄭新輝局長、各家長、教師、校長團體齊聚一堂共同祝福老師們教師節快樂！

台南市副市長葉澤山表示，睿智的、沉穩的、幽默的、各有千秋的老師，從人生啟蒙階段開始陪伴大家人生路上一起努力、一同茁壯，帶領學生勇往直前。感謝有老師相伴，謹以製播「那些年，老師說過的話」影片，向老師致敬表達感謝。

教育局鄭新輝局長表示，在每個人的青春記憶裡，老師是不可或缺的重要角色，讓學生時而歡喜、時而無語、時而莫名感動、時而直想吐槽。透過實地訪談校園中的學生，忠實呈現老師在各學習階段總陪伴學生繼續前進，不厭其煩反覆叮嚀提醒，都是為了孩子們更好，至今仍讓學生印象深刻，也體會到老師在學生生命中所扮演的不可或缺角色，不僅是知識的傳遞，更多是生活常規、習慣、學習態度的養成。

分享會開場由後壁區新東國小學生以逗趣的答喙鼓呈現學生心中老師像什麼？彰顯老師是獨有且重要的存在。趣味又貼切的形容，真誠發自內心的演出，讓人會心一笑。

教育局表示，聽到這些經典語錄，腦中馬上浮現當年老師的聲音、動作及表情，老師們苦口婆心、語重心長的諄諄教誨，好想再聽一遍啊！感謝台南市所有教師用教育愛成就每位孩子，希望藉由系列影片，讓市民回想起人生各學習成長階段所受師恩點滴，在這感恩時節，記得對老師說聲「教師節快樂！」