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獨／闖蕭美琴家遭轟3槍　「超狂小偷」盜完蝦皮8店還敢偷警察

▲▼台中警方在蕭美琴家附近開槍圍捕犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）
▲台中會同刑事局警方在蕭美琴家附近開槍圍捕犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、張君豪／綜合報導

25日16時30分許，新北市永和區仁愛路318號某汽車旅館前爆發警匪追逐槍戰，一名橫行中部、連竊多家蝦皮的嫌犯謝男（28歲）遭刑事局人員圍捕，過程中謝嫌駕車衝撞查緝人員，遭刑事局幹員連開3槍還擊，導致汽車被射穿2槍，他隨即衝撞仁愛路旁多輛機車後停車逃逸，警力一擁而上將他逮捕。因開槍地點就在副總統蕭美琴的永和住處旁，引發國安局隨扈嚴正關切。

據傳，刑事局會同台中市刑大、大甲分局共同偵辦橫行台灣中部的蝦皮智取店到店竊案，店內收費機密集遭歹徒撬開竊取大量現金案件，警方調閱監視器，發現慣竊謝男習慣變裝後，持網路購買的變造假車牌貼牌後駕車行竊，該竊盜集團最少有3人。

警方25日下午跟監謝男，發現他又犯下一起建案竊剪電纜案件，正準備攔車抓人卻遭衝撞，英勇幹員立即開槍還擊，逼得謝男棄車逃逸，當場被上銬逮捕。專案小組馬不停蹄，憂心開槍導致圍捕行動曝光，目前正爭取時效收網追緝其他涉案共犯。

事實上，謝男囂張連偷8間蝦皮現款後，25日驅車北上的行竊目標居然就是警政署保二總隊位於中和錦平路的駐地，目前也是新北市更案建地，他不僅橫行中部蝦皮，甚至狂到偷保二總隊駐地，竊剪了約三大捆、重達數十公斤的電纜線，所幸警方英勇開槍抓人，據信搜捕行動仍在進行中。

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