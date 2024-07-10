萬元單車被偷！國中生淡定掏手機「有綁AirTag」　助警逮賊

記者許權毅／台中報導

新北一名劉嫌到台中打零工、居無定所，8日晚間竊走一台要價1萬3800元的單車，一路從霧峰區騎乘約8公里到北屯區。車主黃小弟跟媽媽向報案，卻一點也不緊張，因為家人早就在後車輪鎖上一顆Apple「AirTag」，立刻將單車位置交給警方，果然幫助警察在1小時內追到人車，將人逮捕、尋回單車。

▲台中一名黃小弟單車被偷，但因為有安裝AirTag定位，讓警方立刻追到嫌犯。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



霧峰警分局8日19時許接獲一名15歲黃小弟跟母親報案，稱單車放在大里區日新巷附近遭人竊走，該車價值1萬3800元，是捷安特的深色單車。黃小弟跟母親馬上拿出手機說，有在車子上安裝Apple AirTag，供警方調閱定位資料，當下顯示該部自行車出現在北屯區僑孝街上。

警方馬上出動追查，一邊關注AirTag位置，一邊利用警用監視器追查，派員前往逮人。劉嫌還一臉無辜，跟警方喊「我又沒幹嘛！」結果警方直接說：「你單車怎麼來的？你傻傻的，我們從大里追到這。」

最終順利將單車物歸原主，並將劉嫌依竊盜現行犯逮捕。黃小弟和母親對於警方這麼努力的幫他們尋找被竊的自行車，且快速地在1個小時就找到，也非常感激警方的用心和付出，往後會更加注意將自行車鎖好，避免遭到有心的宵小盜竊。