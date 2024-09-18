大叔偷機車狂騎165km「台中→新北」　竟朝警噴辣椒水拒捕

記者許權毅／台中報導

一名49歲陳嫌7日見一台機車停在台中市北區五權路上，發現鑰匙並未拔除，竟當場將車騎走，且一路北上騎到新北市新莊區，整個路程長達165公里。專案小組在當日就獲報，鎖定陳嫌動向，直衝新北逮人，沒想到陳嫌竟掏出辣椒水襲警，最終員警包圍逮人，才讓陳乖乖就範。

▲一名陳嫌在台中偷車，一路騎到新北。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局文正所指出，7日凌晨接獲一名張姓民眾報案，指出停在北區五權路跟五常路口的機車，因為鑰匙未拔除，機車遭人騎走。員警獲報擴大調閱監視器，發現車輛一度出現在后里區，隨後又消失不見，經員警一路北上各縣市調閱監視器，最終才鎖定竊嫌將車輛騎到新北市新莊區民安西路327巷口。

▲警方在當日下午逮到陳嫌，他竟朝員警噴灑辣椒水落跑。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組在該處埋伏，一見到陳嫌出來取車，立即上前表明身分，不料陳嫌突然掏出辣椒水，直接朝員警臉部噴灑，所幸員警及時躲過，才沒被辣椒水噴到眼部，但刺鼻味道仍令人不適，員警立即朝陳嫌追趕，約100公尺後，將人逮捕控制，並有支援警力協助帶回。

▲陳嫌被依竊盜、妨害公務送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



全案從張姓民眾報案，到找到該車、逮捕竊嫌，總計僅花了16小時，還是由員警兵分多路，一邊追查、一邊調閱監視器，才能火速將人逮捕。全案經警詢後，將陳嫌依竊盜、妨害公務等罪移送台中地檢署偵辦。