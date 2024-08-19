謊報殺林士傑槍手藏半套店　男辯「神明指示」挨罰1萬2

▲林姓男子謊報台南命案槍手躲在半套店，警方秒衝現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，7月8日身中11槍宣告不治。槍手犯案後逃亡至今43天仍未落網，高雄市警方在7月11日接獲民眾打電話報案，檢舉槍手疑似藏身在三多路一間半套店中，還稱是「神明指示」，未料警方到場後卻發現是烏龍一場，而謊報的林男被依社維法送辦，法院依故意向該公務員謊報災害，處罰鍰1萬2000元。

林士傑是在7月 8日凌晨5時40分從住家外出爬山，不料，才踏出家門就遭槍手伏擊，全身中11槍，其中5槍貫穿胸腔，造成他雙肺血胸，經緊急送醫搶救仍宣告不治，槍手也逃逸無蹤。

苓雅分局勤務中心是在案發後第3天，7月11日下午1時15分接獲民眾報案，檢舉台南槍擊案在逃主嫌就藏身在三多路某一間營業場所；警方獲悉後不敢大意，立即派員前往現場，一度準備佈署警力攻堅，豈料現場再次致電報案人聯繫詢問消息來源時，對方卻稱是「神明指示主嫌藏身該處」，令警方一頭霧水，後續入內調查後，確認槍手並不在店內，全案為烏龍報案。

警方表示，苓雅分局與前鎮分局共出動警力約10名，因此依社會秩序維護法將報案的林姓男子送辦。

高雄簡易庭審理時，林男還是辯稱是關聖帝君打電話跟他說的，法官認為林男所為顯然已使公務人員疲於奔命，可能影響真正災害之搶救，因此裁定他罰鍰1萬2000 元，可抗告。

