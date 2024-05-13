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習近平訪歐行落幕　國安局示警：意圖分化歐盟團結與美歐關係

▲▼國安局副局長徐錫祥 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局副局長徐錫祥備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平上周完成對法國、塞爾維亞和匈牙利3國的訪問。根據國家安全局送赴立法院審議的書面報告，國安局認為，中共意圖分化歐盟團結與美歐關係，鞏固在歐親中力量分化歐盟，更可能趁歐洲地區選舉期間，伺機打壓反中陣營選情。

立法院外交及國防委員會今（13日）邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。

▲▼立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院外交及國防委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

國安局書面報告分析，習近平訪問法國期間，遊說法國等歐洲國家應堅持戰略自主，並結合德國仍重視在陸經貿利益，以及美國大選增加美歐關係變數等契機，謀加大「拉法穩歐、拉歐制美」，削弱歐盟「去風險」與美歐合作抗中力度。

國安局進一步表示，中共視塞爾維亞和匈牙利為對歐工作突破口，試圖打造中東歐與「帶路」樣板，不過，對比法、歐強調貿易須公平競爭，習近平則重申陸電動車、新能源等產業不存在產能過剩問題，反批歐盟扭曲國際自由貿易，雙方各說各話，加以歐盟密集調查陸太陽能板、風力發電機具、醫療器材等不公平貿易，中歐經貿摩擦可能持續加劇。

針對習近平訪歐對國安影響評估，國安局說明，歐盟個別國家將平衡發展對中關係，台歐關係雖不致因習近平訪歐產生變化，但中共促塞爾維亞和匈牙利等親中國家附和中共一中，謀鞏固「國際一中」格局，未來亦可能透過6月上旬歐洲議會選舉，以及英國、比利時、立陶宛等國議會改選，伺機打壓反中陣營選情。

國安局指出，歐中地緣安全、經貿摩擦分歧仍存，未來歐盟、歐洲國家涉台作為仍將受美國大選結果、台歐合作等因素連動，中共將持續分化歐盟內部及美歐關係，連帶牽制其對台政策立場。

此外，外交部強調，歐盟與中國在區域安全及經濟安全等議題存在諸多分歧，且歐盟近年積極推動去風險化等經貿安全戰略，台灣將持續與法國及歐盟等理念相近夥伴，持續強化互利互惠的合作關係，共同提升全球民主供應鏈之安全與韌性，並創造印太區域的和平及繁榮。

▲▼外交部次長田中光 國安局副局長徐錫祥 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

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