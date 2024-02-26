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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德收到「2024經濟自由指數」報告　台灣全球經濟自由度排第4

▲▼副總統賴清德接見傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德接見傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德26日接見「傳統基金會」訪問團。傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）當面致贈最新公布的「2024經濟自由指數」報告（2024 Index of Economic Freedom），並恭喜台灣在全球經濟自由度中排名第4；而在台灣的安全議題上，他表示，支持台灣維持現狀的努力，並感謝賴清德展現的勇氣。

賴清德表示，上個月13日台灣剛完成一場關係台灣前途的重大選舉，人民用神聖的選票再次展現民主力量，推動台灣在正確的道路上積極前進，並沒有受到中國文攻武嚇威脅影響。選舉結果是台灣人民所共同創造，在中國極盡可能的干擾下，他要感謝國際社會，特別是美國、「傳統基金會」等民間團體，對台灣的堅定支持。

賴清德說，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，不論是來自中國的直接威脅，或是氣候變遷、全球數位化、全球供應鏈重組等，都非常需要國際社會的指教及支持，他也請「傳統基金會」能持續給予台灣協助。

賴清德指出，過去在總統蔡英文的領導之下，台灣得到國際社會的重視。台灣的責任非常重大，不僅攸關台灣民主的延續，也會影響台海穩定、印太和平，因此他會與副總統當選人蕭美琴以及全國人民，堅定地捍衛台灣的和平現狀，也希望能為國際社會的和平貢獻一己之力。

隨後，傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）致詞時，先恭喜賴清德在此次選舉中勝選，期待他未來持續以卓越的政策領導台灣。同時，致贈賴清德「傳統基金會」最新公布的「2024經濟自由指數」報告（2024 Index of Economic Freedom）。

羅凱文表示，賴清德是全世界第一位獲贈此書的貴賓，他也要恭喜台灣在全球經濟自由度中排名第4，希望未來能朝向第1名邁進。

隨後，針對安全議題，羅凱文指出，賴清德在「傳統基金會」及美國擁有許多友誼，他們都支持台灣維持現狀的努力，並感謝賴清德展現的勇氣，大家會持續支持台灣的自由、經濟與國家安全。

▼副總統賴清德接見傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德接見傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）。（圖／總統府提供）

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