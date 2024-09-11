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「台北安全對話」明登場　美前聯合國大使、澳洲前防長將演說

▲▼美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

▲美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院明（12）日將舉行「2024台北安全對話」（Taipei Security Dialogue），主題為「中國挑戰下的臺灣與全球安全」（China Challenges, Taiwan and Global Security），邀請到美國前聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）及澳洲前國防、外交部長佩恩（Marise Payne）發表專題演講。

在本次會議內容，將針對「民主挑戰與韌性強化」、「中國長期全球策略與安全挑戰」、「台灣對全球安全的重要性」、「灰色地帶行動、法律武器化與台海安全」、「加薩與烏克蘭新型態戰爭啟示」、「印太地區海事安全」等六項主題進行對話。

會中，邀請陸委會主委邱垂正開幕致詞，而美前聯合國大使克拉夫特、澳洲前國防、外交部長佩恩也應邀在開幕式及午宴發表演說。克拉夫特曾任美國駐聯合國大使（2019-2021）、駐加拿大大使（2017-2019），與我友好，支持美台深化合作交流。

至於佩恩，曾擔任澳洲國防部長（2015-2018）、婦女部長（2019-2022）、外交部長（2018-2022）等要職，擔任參議員達26年，是澳洲史上任職最久的女性參議員，對「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）建立，「四方安全對話」（QUAD）合作機制活化，都扮演重要角色。

同時，本次會議也邀請到美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓、印度、法國、捷克等9國20位專家學者，與國內專家學者進行深入對談。國防院表示，作為政府的重要政策智庫，希望透過這次會議能促進各國學者專家針對全球安全威脅、台海和平進行更廣泛的溝通對話，齊心思考民主國家共維印太安全繁榮之道。

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