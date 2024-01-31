蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

▲總統蔡英文接見「哈德遜研究所」訪問團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文31日接見「哈德遜研究所」訪問團時表示，感謝美國政府及國會對於台灣安全議題的重視，不僅持續落實對台軍售常態化，也在參眾兩院通過「2024會計年度國防授權法」，深化雙邊的安全夥伴關係。

蔡英文表示，訪團成員都是長期關注台灣議題的專家，感謝大家在總統大選後組團來訪，進一步促進臺美交流。期盼未來，貴賓們也能持續在台美關係議題上提供寶貴建言。

蔡英文說，這幾年面對威權主義擴張及極端氣候等全球性的挑戰，台灣持續強化國力、穩定供應鏈，也推動國防改革，展現守護民主、自由的決心。這個月台灣大選和平順利完成，我們也再次向世界證明，台灣將繼續走在民主的道路上。

蔡英文感謝美國政府及國會對於台灣安全議題的重視，不僅持續落實對台軍售常態化，也在參眾兩院通過「2024會計年度國防授權法」，深化雙邊的安全夥伴關係。她也感謝哈德遜研究所做為美國在外交政策及安全領域深具影響力的智庫機構，長期對台灣的重視和支持。

蔡英文表示，這些年來，哈德遜研究所除了籌組學者訪問團訪問台灣，也辦理台灣議題研討會，以及撰寫專文為台灣發聲，更在台灣面對威權打壓時，表達與我們並肩同行，持續促進美國及盟友的安全、自由和繁榮。

她強調，在哈德遜研究所以及眾多理念相近夥伴的支持之下，現在的台灣，已經是「世界的台灣」。未來，台灣也會努力在各項全球性議題上，加深跟民主夥伴的合作。

▼總統蔡英文接見「哈德遜研究所」訪問團。（圖／總統府提供）

